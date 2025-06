TCL lance la Z100, la première enceinte sans fil compatible Dolby Atmos FlexConnect. Cette innovation majeure marque la création d’une toute nouvelle catégorie Home Cinéma, pensée pour conjuguer performance acoustique, adaptabilité, simplicité d’installation et design élégant.



Résultat de plusieurs années de collaboration avec Dolby, la Z100 est le premier système Home Cinéma Dolby Atmos sans aucun câble ni boîtier HDMI. Compatible exclusivement avec tous les téléviseurs TCL Mini LED de dernière génération (C6K, C7K, C8K, C9K et X11K), il inaugure une nouvelle façon de concevoir le son à la maison.



Dolby Atmos FlexConnect est une nouvelle fonctionnalité qui permet de placer les enceintes où vous le souhaitez, tout en optimisant l’expérience sonore selon la configuration de la pièce et des haut-parleurs. Elle offre une expérience Dolby Atmos personnalisée, quel que soit l’emplacement de son utilisateur et donne l’impression d’être la meilleure place dans la pièce.



Les enceintes Z100, disponibles en France début juillet 2025, communiquent avec les téléviseurs TCL pour ajuster intelligemment le rendu sonore. Les enceintes FlexConnect peuvent être utilisées dans plusieurs configurations, selon l’espace et les préférences de l’utilisateur — avec 2, 3 ou 4 enceintes. Toutes les options offrent une expérience Dolby Atmos immersive. Les enceintes Z100 sont sans fil, ce qui signifie qu’elles peuvent être placées n’importe où dans la pièce. Grâce à FlexConnect, les enceintes peuvent être disposées de manière asymétrique et à différentes hauteurs. Cet atout non négligeable permet une liberté totale de placement, sans compromis sur la qualité audio.





Chaque enceinte Z100 délivre une puissance maximale de 170W (1.1.1) et embarque quatre haut-parleurs haute-fidélité dont un canal vertical incliné à 15° pour une restitution optimale des sons en hauteur. Grâce à un auto-calibrage intelligent, la Z100 localise automatiquement sa position dans la pièce ainsi que celle de l’utilisateur afin d’ajuster le champ sonore en temps réel.



Connectés ensemble (jusqu’à quatre appareils simultanément), les Z100 peuvent, par exemple, associées à un C6K ou C8K, créer un environnement sonore digne d’un système 5.1.2 ou 7.1.4 respectivement. Le tout avec une simplicité d’usage inégalée. En Bluetooth, la Z100 devient également un système stéréo polyvalent pour smartphones ou tablettes (sans Dolby Atmos).