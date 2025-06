160 modes sportifs pour l’Amazfit Active 2 Square

Amazfit élargit son offre avant l’été avec la nouvelle Amazfit Active 2 Square.

L’Amazfit Active 2 Square (149,90 €) est dotée d’un écran Amoled saphir plus grand et de Zepp Pay pour les paiements sans contact. Les paramètres de santé et de forme physique sont mesurés par le capteur optique BioTracker de dernière génération. Son écran Amoled de 1,75 pouce est logé dans un boîtier rectangulaire aux coins et aux bords légèrement arrondis, ce qui donne à la montre connectée un look moderne. Il s’adresse aux personnes qui s’entraînent régulièrement, considérant le sport comme un chemin vers le bien-être et un élément essentiel d’un mode de vie sain.

Conçue pour être performante lors des entraînements en salle de sport et en plein air, cette montre prend en charge plus de 160 modes sportifs, dont le HYROX, le fitness, la course à pied et le padel. Le verre en saphir protège l’écran des rayures, tandis que la luminosité élevée de l’écran (2000 nits) assure la visibilité même en plein soleil. L’Amazfit Active 2 Square propose également des cartes hors ligne gratuites avec navigation par itinéraire de retour.

Les indicateurs clés de santé, de forme physique et de récupération sont surveillés par le capteur optique BioTracker 6.0 PPG de dernière génération. Il assure non seulement des mesures plus précises et plus stables, mais contribue aussi aux performances globales de la montre. Malgré la capacité relativement faible de sa batterie, l’Active 2 Square peut tenir jusqu’à 10 jours sur une seule charge. Elle est très légère, pesant un peu plus de 31 grammes. Les données d’entraînement surveillées par l’Active 2 Square sont disponibles dans l’application Zepp, qui propose également des services alimentés par l’IA tels que Zepp Aura, Zepp Coach et Food Logging pour analyser les valeurs nutritionnelles des repas. Avec le consentement de l’utilisateur, les données d’entraînement peuvent être partagées avec des plateformes externes, notamment Apple Health, Google Fit, Health Connect, komoot, Relive, Strava et TrainingPeaks.