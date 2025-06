Starway présente le vélo de ville Urban II

Starway présente l’Urban II L’Urban II (1990 €), évolution de son modèle emblématique,.

Dans cette nouvelle version, plusieurs éléments évoluent pour correspondre aux exigences de la route. Les performances sont à la hausse avec un moteur de 60 Nm et une batterie de 536Wh pour rouler plus facilement et permettre de franchir les difficultés quotidiennes rencontrées pour une autonomie de 90 km en une seule charge. Son cadre bas permet de l’enjamber aisément. Disponible dorénavant en 3 tailles (24″, 26″ et 28″), il convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Starway associ transmission par courroie renforcée Kevlar, assistance automatique Equi Motion®, et freins interactifs.

Conçu et assemblé en France, l’Urban II reflète l’engagement de Starway pour la qualité. Disponible en plusieurs coloris (blanc, bordeaux, bleu et kaki), il est proposé au prix de 1990€. Comme tous les vélos Starway, il est livré avec un antivol homologué, une chaîne de sécurité et un marquage FNUCI obligatoire, facilitant l’identification en cas de vol.