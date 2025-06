La Nintendo Switch 2 débarque avec GameChat

La Nintendo Switch 2, et son expérience de jeu en ligne repensée avec GameChat, arrive aujourd’hui en même temps que le dernier Mario Kart à ce jour, et bien d’autres choses.



C’est officiel : la Nintendo Switch 2, Mario Kart World et plus de 20 titres sont actuellement disponibles pour enrichir votre expérience de jeu. Nintendo lance enfin sa première nouvelle console de jeu depuis huit ans avec la Nintendo Switch 2, ainsi que le dernier opus de Mario Kart pour consoles depuis plus de dix ans avec Mario Kart World. Elle propose aux joueurs de nouvelles manières de se connecter et de jouer avec leurs proches grâce à de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités en ligne repensées comme GameChat. Dans Mario Kart World vous pourrez explorer un vaste terrain de jeu interconnecté dans lequel le monde est un immense circuit. Le catalogue de lancement de la Nintendo Switch 2 inclus également de grands titres développés par des partenaires mondiaux de Nintendo, tels que SPLIT FICTION, Street Fighter 6, Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, et bien d’autres.

Mario Kart World vous propose de vivre des courses de Mario Kart plus endiablées que jamais, mais aussi de découvrir, pour la première fois dans la série, un environnement vaste et interconnecté que vous pourrez explorer et dans lequel vous affronterez vos adversaires. Les joueurs qui souhaitent prendre la route avec Mario et ses amis peuvent découvrir :

• Jusqu’à 24 pilotes qui peuvent s’affronter en même temps, un record dans la série Mario Kart. D’anciens modes ont été repensés, comme le mode Grand Prix dans lequel les trajets entre les circuits font également partie de la course.

• Survie : un nouveau mode de jeu dans lequel les pilotes à la traîne sont éliminés à chaque point de passage.

• Balade : un autre mode de jeu inédit qui permet aux joueurs d’explorer, de découvrir le monde et bien plus encore, en solo ou avec des amis en ligne. Des centaines de missions à accomplir en solo sont également disponibles en mode Balade.

• Attendez-vous à des face-à-face palpitants dans le mode Bataille.

• Différentes façons de jouer avec des amis, en local7 ou en ligne8. Les modes de jeu incluent l’écran partagé local pour un maximum de 4 joueurs sur la même console, le jeu sans fil local, et la compétition ou l’exploration en ligne avec des joueurs du monde entier (ou des amis).

• Enfin, grâce à la nouvelle fonctionnalité GameChat de la Nintendo Switch 2, les joueurs peuvent discuter avec leurs amis tout en jouant en ligne. Et avec la nouvelle fonctionnalité CameraPlay, disponible en connectant une caméra USB-C compatible à la console (vendue séparément), vous pourrez même voir leurs expressions en direct dans le jeu.

Développée pour succéder à la Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2 est dotée d’une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations, avec notamment :

• De nouvelles fonctionnalités sociales, avec le micro intégré et la nouvelle fonction en ligne GameChat, qui permet à 12 amis et proches de jouer ensemble et de discuter comme s’ils étaient dans la même pièce, même s’ils sont à des kilomètres les uns des autres. Vous disposerez également d’un chat vidéo pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes si vous connectez une caméra USB-C compatible, comme la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément).

• Des processeurs CPU et GPU puissants, capables de délivrer des graphismes et des performances supérieurs.

• Un écran LCD intégré de 7,9 pouces, capable d’afficher une image full HD à 1080 p. • Des manettes Joy-Con 2 qui s’attachent à la console grâce à leur connecteur magnétique. Il sera possible d’utiliser le mode souris sur diverses surfaces, comme une table ou vos genoux, dans les jeux compatibles.

• Une capacité de stockage de 256 Go, soit 8 fois plus que la Nintendo Switch (dont une partie est réservée à l’usage du système de la console).

• Des ports USB-C sur le dessus et en dessous de la console, ainsi qu’un support réglable afin de jouer en mode sur table tout en chargeant votre console.

• Une qualité audio nette et son spatial 3D en modes portable et sur table.

• Une nouvelle station d’accueil permettant à la Nintendo Switch 2 de diffuser un signal vidéo à une définition allant jusqu’à 4K ou de jouer à des jeux à une vitesse allant jusqu’à 120 images par seconde dans les jeux pris en charge sur des écrans ou des téléviseurs compatibles.

• La technologie de fréquence de rafraîchissement variable (FRV), disponible en mode portable, permet à l’action de se dérouler en toute fluidité en évitant les sauts d’images et les scintillements.

• Des paramètres d’accessibilité pour prendre en charge de nombreux styles de jeu. Des mises à niveau gratuites permettant d’améliorer l’expérience de jeu sur la Nintendo Switch 2 seront également disponibles pour certains titres Nintendo Switch2. En connectant votre Nintendo Switch 2 à Internet et en effectuant une mise à jour système, vous pourrez télécharger des mises à niveau gratuites pour certains jeux afin d’améliorer leurs graphismes ou d’ajouter la prise en charge de différentes fonctionnalités. Ces fonctionnalités incluent GameShare, qui vous permet, avec la Nintendo Switch 2, de partager les jeux pris en charge avec vos proches, même si ces derniers ne possèdent pas le jeu, pour que tout le monde puisse jouer ensemble. Le contenu téléchargé différera selon le jeu.