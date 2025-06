Nebula X1, un projecteur intelligent 4K triple laser conçu pour l’extérieur

Ce projecteur d’extérieur Nebula X1 offre 3 500 lumens ANSI, et est équipé d’une lentille en verre à 14 éléments et d’une microbalance intégrée avec fonction d’autoréglage.

Successeur de la série Cosmos, le Nebula X1 promet une expérience cinématographique exceptionnelle, combinant la plus haute résolution, une image plus lumineuse, des couleurs plus riches, un son plus détaillé et une installation simplifiée. Le Nebula X1 est disponible sur Amazon.fr au prix de 2999 €. Jusqu’au 14 juin 2025, pour tout achat du Nebula X1 beneficiez d’une réduction de 500€ et d’un support de cardan offert.

L’installation du projecteur Nebula X1 est un jeu d’enfant. Grâce à sa microbalance intégrée, il peut être placé sur un support, une table ou directement au sol, et permet au moteur optique et à l’ensemble de lentilles de s’incliner jusqu’à 25° pour viser avec précision un mur ou un écran. Son zoom optique permet une projection jusqu’à 200 pouces de diagonale à une distance de 4 à 6,7 mètres. Grâce à cette flexibilité, le X1 s’adapte à toutes les pièces et peut être placé plus près de l’écran que les autres modèles. Une fonction de mémorisation conserve les réglages précédents, même si le X1 est déplacé.

Le projecteur propose également le système A.I. Spatial Adaptation de Nebula, qui automatise l’installation : mise au point en temps réel, correction trapézoïdale, contournement des obstacles, ajustement à la taille de l’écran, zoom optique, adaptation à la lumière ambiante et à la couleur du mur. Le tout est accessible via un seul bouton de la télécommande fournie. Une protection oculaire intégrée interrompt la projection lorsqu’une personne passe devant le projecteur.

Grâce à son moteur à triple laser, le X1 offre une luminosité de 3 500 lumens ANSI et une résolution 4K Ultra HD, garantissant une qualité visuelle exceptionnelle sur un écran pouvant atteindre 300 pouces. Idéal pour les projections en extérieur, il s’utilise aussi bien de jour que de nuit. Le X1 a reçu les certifications ISF et TÜV pour la précision de ses couleurs et sa luminosité. Équipé de la technologie Dolby Vision, il améliore la qualité globale de l’image en apportant plus de profondeur, un meilleur contraste et des couleurs plus riches, tout en conservant un maximum de détails avec une perte minimale de qualité. Le moteur de traitement d’image NebulaMaster™ renforce cette performance en produisant des images immersives, naturelles et fidèles à la réalité, grâce à l’utilisation d’un laser RVB qui garantit un rendu lumineux et coloré.

Le NebulaMaster agit également sur le contraste, en affinant les détails dans les zones claires comme dans les zones sombres. Il offre ainsi un contraste natif de 5 000:1 et un contraste dynamique de 56 000:1, rendus possibles par un iris à 6 lames réglable de f/2.0 à f/4.5. Ce système optimise également la fidélité des couleurs pour se rapprocher de la perception humaine. Enfin, le X1 change la donne grâce à ses quatre haut-parleurs internes latéraux (deux tweeters de 15 W et deux tweeters de 5 W), complétés par deux radiateurs passifs, offrant ainsi une expérience sonore nettement plus puissante que celle des projecteurs de taille équivalente.