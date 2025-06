Pro-Ject : une nouvelle platine T1 White Edition

La T1 est une nouvelle platine abordable, toujours fabriquée en Europe par une usine de platines ayant des dizaines d’années d’expérience. Cette édition spéciale T1 White Edition est dotée d’un élégant châssis usiné par CNC en finition blanc satin.



Sur cette platine T1, le moteur entraîne un système de courroie, attaché à un sous-plateau, qui est monté sur un roulement principal ultra-précis de 0,001 mm, avec un axe en acier trempé et une bague en laiton. Outre le système de motorisation choisi, le T1 est donc capable de garantir une plate-forme de rotation lisse et anti-résonnante pour le bras de lecture et la cellule.

Le bras de lecture de la platine T1 est basé sur les conceptions précédentes de Pro-Ject. Avec sa longueur effective de 8,6 pouces et sa construction rigide en aluminium, ce bras de lecture d’un seul tenant est également doté de roulements à faible friction pour une précision absolue lors de l’utilisation. En plus de son look épuré et élégant, le porte-cellule intégré ne provoque pas de vibrations supplémentaires et représente une grande amélioration par rapport aux porte-cellules amovibles.

La finition entièrement blanche du bras de lecture, du plateau ou encore du châssis, rend cette platine absolument magnifique !

Livré avec une cellule Pick it 2M White à aimant mobile, dotée d’un stylus elliptique en diamant, Il s’agit d’un vrai système hi-fi, sans compromis. La T1 est ensuite complété par des câbles phono super blindés, semi-symétriques et à faible capacité, spécialement conçus par Pro-Ject. La T1 est également équipée d’un capot anti-poussière pour une protection supplémentaire et d’une feutrine pour protéger vos disques.

La T1 White Edition est disponible chez les revendeurs Pro-Ject agréés au prix de 499 €.