La Swatch x Blancpain Fifty Fathoms Green Abyss est peut-être la meilleure version à ce jour

La Swatch x Blancpain Fifty Fathoms Green Abyss est proposée dans un boîtier en biocéramique vert marécageux profond.

Certes, la collaboration Swatch x Blancpain Fifty Fathoms n’a pas eu le même succès que la MoonSwatch avec Omega. Mais, patiemment et discrètement, Swatch a multiplié les sorties. Océan des Tempêtes, Lagon Bleu, Océan Rose… tous d’une grande qualité. La nouvelle version, la Green Abyss, est peut-être la meilleure à ce jour. C’est une merveille. Le boîtier et la lunette sont en biocéramique vert profond avec un insert en résine noire.

L’indicateur de contact avec l’eau est rehaussé d’une touche beige sable, une complication de style militaire utilisée à l’origine sur les modèles Blancpain MIL-SPEC des années 1950 pour détecter l’humidité et garantir l’étanchéité. Elle est juste là, à 6 heures sur le cadran noir et vert, et cela a fière allure. Le matériau luminescent est un Super-LumiNova vintage de style radium, conférant à la montre un esprit de montre de plongée rétro d’inspiration militaire.

Le mouvement SISTEM51 de Swatch bat à l’intérieur : mécanique, à remontage automatique et composé de seulement 51 composants. Il ne s’agit pas de haute horlogerie; mais d’une ingénierie suisse de série astucieuse, dotée d’une solide réserve de marche de 90 heures et d’une technologie antimagnétique grâce au spiral Nivachron.

Retournez la montre et vous apercevrez le nudibranche Felimare picta, aussi connu sous le nom de Déesse Royale des Mers, imprimé numériquement sur le rotor. Plus qu’un simple nom fantaisiste ; il s’agit d’une limace de mer lumineuse qui vit dans les profondeurs sous-marines et qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit d’explorateur des océans de la collection Scuba Fifty Fathoms.

Le bracelet est un NATO en deux parties, fabriqué à partir de filets de pêche recyclés, et arbore les mêmes couleurs que le boîtier, le cadran et le luminescent. Cette Swatch x Blancpain Fifty Fathoms Green Abyss est disponible à compter du 7 juin dans certaines boutiques Swatch (une par personne et par jour). Comptez 400 Euros pour vous en offrir une.