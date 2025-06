L’une des meilleures montres Zenith de l’année dernière s’offre une nouvelle couleur électrique

Les Zenith DEFY Revival Diver et DEFY Extreme Diver s’offrent une nouvelle édition « Shadow » discrète.

La DEFY Revival Diver de Zenith, l’une des rééditions phares de 2024, vient de refaire surface dans un nouveau look électrisant. D’abord présentée dans un orange vif au salon Watches and Wonders 2024, cette montre de plongée d’inspiration rétro ajoute désormais une nouvelle édition « Shadow » discrète à sa gamme grandissante. Et elle est époustouflante.

Initialement inspirée de la DEFY Plongeur A3648 de 1969, la Revival Diver reste fidèle à l’esthétique imposante de cette montre-outil originale, avec son boîtier compact de 37 mm, sa couronne à quatre heures trente et sa lunette tournante audacieuse. Aujourd’hui, elle est revisitée en titane microbillé avec une finition mate qui lui confère une touche plus sombre et plus sombre.

Cette nouvelle version n’est pas seulement élégante : elle est conçue pour la plongée. Elle est étanche à 600 mètres, comme l’originale, et arbore la même lunette extérieure à quatorze pans originale. Cette fois, la lunette tournante intérieure est ornée d’un insert en saphir teinté jaune vif, en harmonie avec les touches de jaune du cadran.

Ce dernier arbore toujours la même base noire mate, avec des aiguilles et des index épurés revêtus de Super-LumiNova. Les touches de jaune ne sont pas seulement esthétiques : elles améliorent la visibilité sous l’eau.

La montre est animée par le mouvement automatique Elite 670 de Zenith. Fin, fiable et visible à travers le fond du boîtier, il est rare sur une montre capable de résister à 600 mètres de profondeur (un joli clin d’œil à son année de naissance).

Tout comme sa sœur orange, la Revival Diver Shadow est dotée d’un bracelet rétro-futuriste de style Gay Frères, également en titane microbillé. Légère, confortable et alliant modernité et style rétro, elle s’intègre parfaitement à la collection Shadow.

La DEFY Extreme Diver, plus imposante, rejoint également la gamme Shadow. Cette montre brute de 42,5 mm partage le même boîtier en titane foncé et les mêmes détails jaunes, mais bénéficie d’une lunette unidirectionnelle en céramique entièrement revêtue de Super-LumiNova, d’une valve à hélium pour la plongée en saturation et d’une construction extrêmement robuste.

Elle est animée par le mouvement El Primero 3620, un mouvement haute fréquence cadencé à 5 Hz, avec des composants en silicium, une réserve de marche de 60 heures et un fond transparent.

La DEFY Extreme Diver Shadow Edition est disponible dès maintenant au prix de 12 300 $. L’édition DEFY Revival Shadow est proposée au prix de 8 200 $.