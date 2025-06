Klipsch sera présent aux Wheels & Waves du 11 au 15 juin

Icône du son made in USA, Klipsch débarque à Wheels & Waves 2025 pour faire vibrer Biarritz au rythme du ride, du surf, du skate et de la culture custom. Pendant tout le week-end, la marque fera résonner l’esprit Klipsch avec des démonstrations exclusives de ses enceintes emblématiques. Un rendez-vous pour tous ceux qui aiment le bon son, la liberté et le style.



Plongez dans l’univers Klipsch grâce à une tente de 25 m² transformée en véritable salle de cinéma immersive. Équipée d’un système home cinéma 5.1 centré autour des mythiques enceintes RF-7 III, cette installation vous invite à (re)découvrir des films cultes et des concerts légendaires dans des conditions sonores exceptionnelles. Le tout dans une ambiance chill pensée pour la détente et l’écoute.



Un corner Klipsch de 35m² aux côtés d’Harley-Davidson

Sur ce stand, un programme 100% good vibes se déroulera pendant 4 jours :

• Mercredi 11 juin : DJ Set de Mr Dino

• Vendredi 13 juin de 15h à 17h : Klipsch s’invite à la Throttle Race (Vintage Motor Service) avec une combinaison sur-mesure réalisée par VMS pour l’occasion

• Vendredi 13 juin de 19h30 à 20h30 : Concert de Franck & Damien (https://www.instagram.com/franckanddamien/?hl=fr)

• Samedi 14 juin : DJ Set de Mr Dino



Sur place, surfeurs, bikers, skateurs et riders pourront profiter de DJ set live mais également tester librement les enceintes iconiques et nouveautés Klipsch: Cornwall IV, The Sevens & The Nines (enceintes actives), The One/Three Plus (enceintes Bluetooth), la gamme Music Cities Series (enceintes portables), Klipsch Miami (enceinte de soirée).

Le partenariat avec Harley-Davidson inclut des motos customisées aux couleurs de Klipsch – une rencontre entre puissance sonore et esprit biker.