HONOR électrise We Love Green 2025

Honor annonce son partenariat avec We Love Green, le festival parisien pionnier des événements responsables, pour offrir aux festivaliers une expérience immersive inédite autour du nouveau Honor 400.

Du 6 au 8 juin 2025, We Love Green transformera le Bois de Vincennes en laboratoire de fête et d’engagement, rassemblant plus de 80 artistes, 40 speakers, 55 restaurateurs engagés et des milliers de festivaliers autour d’une programmation éclectique et durable. Fidèle à son engagement pour l’innovation et la durabilité, HONOR s’associe cette année au festival avec une présence événementielle forte et une activation audacieuse.

Véritable prouesse technique et signature visuelle de cette édition, le Honor 400 XXL s’imposera face à la scène principale du festival. Cette structure monumentale, habillée à 270°, combinera un écran géant de 6×3 mètres et plusieurs surfaces personnalisées pour une visibilité maximale auprès des 110 000 festivaliers attendus.

Le Honor 400 XXL sera un point de rencontre central et un média événementiel inédit :

• Diffusion en direct des concerts de la scène Prairie, pour permettre à tous de profiter du spectacle, même à distance ou dans les zones à forte affluence.

• Reportages “Shot by Honor” : photos et vidéos exclusives du festival, capturées et montées sur place grâce au Honor 400, puis diffusées en direct pour partager les émotions, les looks et les temps forts de chaque journée.

• Vidéos produits, contenus informatifs et messages de prévention : présentation du Honor 400, informations sur le line-up, messages bienveillants – tout pour accompagner et informer les festivaliers avec réactivité et créativité.

• Mise en avant de l’actualité du festival : réactions du public, coulisses, interventions d’artistes, contenus viraux pour les réseaux sociaux du festival et de la marque, horaires des navettes, programmation etc.



Les festivaliers pourront découvrir les fonctionnalités photo et vidéo du nouveau smartphone, tester les nouveautés et échanger avec les équipes Honor. Dans un décor inspiré par la nature et l’univers graphique du festival, chaque visiteur pourra réaliser un portrait unique, guidé par un photographe professionnel équipé du Honor 400. Les festivaliers personnaliseront leur photo grâce à des accessoires ludiques et repartiront avec leur cliché, en version numérique ou imprimée.

Parce que la fête ne s’arrête jamais, Honor mettra à disposition pendant 2 h (en échange de coordonnées et d’un acompte), 360 batteries externes universelles (USB-C, Micro USB, Lightning), accessibles en libre-service pour permettre à tous de rester connectés et de capturer chaque moment fort du festival.