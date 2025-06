Rétromobile lance Ultimate Supercar Garage, une première mondiale

À l’occasion du 50e anniversaire du salon Rétromobile, son organisateur, le groupe Comexposium franchit une nouvelle étape en dévoilant un évènement inédit, audacieux et résolument tourné vers l’avenir : l’Ultimate Supercar Garage. Ce rendez-vous se tiendra à Paris Expo Porte de Versailles du 29 janvier au 1er février 2026 au sein du hall 4, à quelques mètres seulement de Rétromobile (hall 7). Bugatti, Koenigsegg, Ferrari représenté par le groupe Charles Pozzi et le prestigieux club Suisse « Supercar Owner Circle » comptent parmi les premiers inscrits.

Avec d’un côté Rétromobile, salon de référence des véhicules de collection, et de l’autre l’Ultimate Supercar Garage qui ambitionne de devenir la plus belle vitrine de l’innovation, du design et de la performance automobile actuelle, Paris accueillera l’espace d’une semaine la plus belle offre du marché pour les collectionneurs et amateurs d’automobiles d’exception.

Pensé comme une véritable immersion au cœur du phénomène Supercar, l’Ultimate Supercar Garage rassemblera sous le même toit tout ce qui se fait de mieux en matière de Supercar : constructeurs, marchands, préparateurs et clubs. Les premiers noms annoncés donnent le ton : Bugatti, Koenigsegg, Ferrari représenté par le groupe Charles Pozzi seront au rendez-vous, aux côtés d’autres constructeurs et acteurs majeurs du secteur à venir. A noter également la signature d’un partenariat avec le « Supercar Owner Circle »

qui fédère 150 propriétaires des plus exceptionnelles Supercars du monde et qui activera son réseau au profit de l’Ultimate Supercar Garage

Au programme : une scénographie à la hauteur des Supercars exposées, une expérience immersive et un format exclusif en deux temps ; Une soirée Avant-première le mercredi 28 janvier et une journée réservée aux collectionneurs, médias et VIP le jeudi 29 janvier ; Du vendredi 30 janvier au dimanche 1er février : ouverture au grand public pour permettre au plus grand nombre d’approcher des véhicules habituellement visibles dans les magazines ou encore les réseaux sociaux.