BaByliss X-Blade, rasage ultime

BaByliss dévoile la nouvelle X-Blade, équipée d’une lame ultra-aiguisée et d’une batterie lithium-ion.

Grâce à son design minimaliste, cette tondeuse est à la fois esthétique et extrêmement pratique à utiliser. Légère, elle se range et se transporte facilement. Son support de charge USB-C permet de la poser dans votre salle de bain et de la recharger aisément. Sa lame en acier japonais, ultra-robuste et d’une grande durabilité, offre une précision et des performances exceptionnelles. La tête flexible à 50° épouse parfaitement les contours du visage pour un rasage et une tonte confortables, même sur les peaux les plus sensibles.





Sa lame ultra-fine de 0,2 mm en acier japonais assure une glisse nette et en douceur, tout en respectant la peau, limitant les irritations, les boutons et les poils incarnés. Quatre sabots, faciles à fixer, offrent un contrôle total du look final. Ils permettent d’entretenir rapidement et simplement la barbe – qu’elle soit naissante, courte ou de de trois jours – et de parfaire les contours et les finitions.

Dotée d’une batterie lithium-ion, cette X-Blade (79,90 €) offre jusqu’à 45 minutes d’autonomie sans fil pour seulement 3 heures de charge. Entièrement étanche (IPX7), elle s’utilise aussi bien sur peau humide, sèche ou encore sous la douche.