Observez l’invisible à l’oeil nu grâce à un télescope Unistellar

Ce mois d’avril réserve plusieurs surprises astronomiques. Invisibles à l’œil nu, elles se révèlent en utilisant un télescope doté d’un capteur très sensible, comme ceux d’Unistellar, pionnier des télescopes intelligents à vision amplifiée.

Pour suivre les événements astronomiques et savoir où regarder dans le ciel, l’application Unistellar guide facilement l’utilisateur. Pour optimiser les chances d’admirer les merveilles du ciel, Unistellar conseille de s’équiper d’un télescope performant et choisir un lieu suffisamment dégagé.

Premier télescope à miroir, sans nécessité de réglage, l’expérience intuitive de l’ODYSSEY repose sur plusieurs innovations technologiques propres à cette nouvelle gamme telle que le Nikon High Precision Optics, co-développée avec Nikon, qui épure l’expérience d’observation astronomique en la délivrant de tout réglage optique manuel (pas de collimation). Le Stellar Autofocus assure une netteté de l’image grâce à une mise au point entièrement automatisée, combinant algorithme intelligent et capteur motorisé dédié. Et enfin, le Multi-Depth Technology, innovation brevetée UNISTELLAR, permet d’observer aussi bien l’espace lointain que le système solaire. Grâce à son large diamètre (85mm), son échantillonnage très fin (0,93 secondes d’arc) et sa haute résolution (1,68 secondes d’arc), l’ODYSSEY permet de révéler les détails du système solaire.



Franck Marchis, astronome à l’Institut SETI et cofondateur d’Unistellar, précise : “ Chaque mois offre son lot de surprises et de merveilles. Le mois d’avril est assez exceptionnel avec des spectacles fascinants. La pluie d’étoiles filantes des Lyrides qui aura lieu dans la nuit du 22 avril après 22h30 est le point d’orgue. Encore faut-il que les conditions météorologiques le permettent, car faut-il se rappeler qu’en avril, ne te découvre pas d’un fil.”



Parmi ses événements astronomiques invisible à l’oeil nu, les télescopes Unistellar permettent une observation optimale de :