Nuki Smart Lock Go, la serrure connectée pour tous

Avec la Nuki Smart Lock Go, le spécialiste européen de la serrure connectée rend l’accès intelligent à la maison plus simple, plus rapide et plus abordable que jamais. Facile à installer, intuitive à utiliser, elle intègre toutes les fonctionnalités phares de la marque : application intuitive, large compatibilité, ouverture automatique, contrôle via smartphone, partage sécurisé d’accès… le tout pour 149 € seulement.



Prête en quelques minutes, sans technicien ni travaux

Bonne nouvelle : plus besoin d’être bricoleur ni geek pour moderniser sa porte. Un rapide test sur le site de Nuki permet de s’assurer de la compatibilité avec la porte concernée. Comme les générations précédentes, la Nuki Smart Lock Go s’installe directement sur la serrure existante, à l’intérieur de la porte. Deux systèmes de fixation sont fournis : plaque adhésive ou vis. Une fois en place, la serrure tourne la clé pour vous. L’application gratuite détecte automatiquement la serrure, la calibre, et c’est parti !



La Nuki Go se pilote via smartphone : un clic suffit pour verrouiller ou déverrouiller votre porte. Encore mieux, grâce à la fonction Auto Unlock, la serrure reconnaît automatiquement votre arrivée et ouvre la porte toute seule, sans sortir le téléphone de votre poche. En partant, une simple pression sur la serrure permet de fermer la porte en toute sécurité, avec la possibilité d’activer la fermeture automatique à double tour chaque nuit.





Sécurité, design et connectivité

Discrète, élégante et 100 % sécurisée, la Nuki Go communique avec votre téléphone en Bluetooth, via un code unique à chaque usage. Aucune serrure Nuki n’a jamais été piratée – et plus de 800 000 personnes utilisent déjà des serrures intelligentes de Nuki. Grâce à la compatibilité avec le nouveau standard Smart Home Matter, vous pouvez intégrer votre Smart Lock Go à l’ensemble des principaux systèmes domotiques, y compris Google Home, Apple Home, Amazon Alexa et Samsung SmartThings. Et pour un contrôle à distance, il suffit de connecter la serrure à Internet via les serveurs sécurisés de Nuki (49 € en achat unique). Vous pouvez ainsi ouvrir à distance, où que vous soyez, à un proche, un livreur ou une aide à domicile.



Fini les doubles de clés ! Avec la Nuki Go, vous pouvez attribuer un accès temporaire ou permanent à vos proches, votre voisin ou votre aide à domicile, directement depuis l’application. Vous pouvez modifier ou révoquer ces accès à tout moment, en toute autonomie. La Nuki Smart Lock Go fonctionne sur piles alcalines (incluses) avec une autonomie pouvant atteindre 6 mois. Pour aller plus loin, elle est compatible avec le Nuki Power Pack (49 €), une batterie rechargeable en USB-C pour une solution plus durable.













La Nuki Smart Lock Go est disponible dans la boutique en ligne Nuki au prix de 149 € TTC.