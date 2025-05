Marantz dévoile le préamplificateur AV 20 et l’amplificateur de puissance AMP 20

Marantz présente les derniers ajouts à sa gamme croissante de composants home cinéma de qualité référence : le préamplificateur AV AV 20 et l’amplificateur de puissance AMP 20. Ils sont disponibles au prix de 5500 € .

Les deux nouveaux modèles s’appuient sur le savoir-faire en matière de home cinéma de la combinaison maintes fois primée AV 10 et AMP 10, ainsi que du CINEMA 30 AVR, qui ont tous trois consolidé la position de Marantz en tant que leader reconnu dans la catégorie AV.

Les nouveaux AV 20 et AMP 20 viennent élargir cette gamme, créant ainsi une famille de produits haut de gamme qui se complètent parfaitement et peuvent être combinés dans différentes configurations système si nécessaire.

Tous les aspects de leurs performances ont été soigneusement mis au point par le Marantz Sound Master afin de garantir la meilleure qualité sonore possible avec tous les composants source et dans tous les modes audio. Les deux produits sont fabriqués avec soin dans l’usine haut de gamme de Marantz, Shirakawa Audio Works, au Japon.

L’AV 20 et l’AMP 20 sont équipés de la dernière génération du hublot iconique de Marantz, combiné à l’élégant design industriel de la marque. Tous deux sont construits selon les normes les plus strictes, avec un châssis multicouche qui fait largement appel au cuivre. Les élégantes plaques frontales des deux modèles sont dotées d’un éclairage latéral sélectionnable, et l’AV 20 dispose d’un panneau avant rabattable qui dissimule toutes les fonctions moins utilisées, créant ainsi une esthétique épurée. Même la télécommande en aluminium a été soigneusement étudiée et dispose d’un rétroéclairage pour garantir une utilisation plus facile dans les pièces sombres.

Le nouvel AV 20 utilise le dernier et le plus puissant chipset DSP double cœur SHARC d’Analog Devices, associé à des DAC 32 bits à deux canaux de pointe avec réduction dédiée de la gigue. Le résultat est une plateforme numérique puissante capable de décoder avec précision et de traiter fidèlement toutes les formes d’audio entrantes, du stéréo haute résolution aux dernières formes d’audio immersif, notamment Dolby Atmos™, IMAX Enhanced™, DTS:X Pro™ et AURO-3D.

Pour garantir les meilleurs résultats possibles avec une large gamme d’enceintes dans n’importe quel environnement d’écoute, l’ AV 20 combine cette puissante capacité de traitement avec l’optimisation avancée Audyssey MultEQ XT32, basée sur le calibrage automatique de la taille des enceintes, de leur distance, du réglage du niveau et plus encore, le tout grâce à un microphone inclus.

L’AV 20 dispose également en option de la correction acoustique Dirac Live Room Correction et du contrôle des basses Dirac Live Bass Control, qui permettent une intégration optimisée des basses fréquences pour jusqu’à quatre subwoofers indépendants, offrant une réponse parfaitement cohérente dans les environnements les plus difficiles.

Pour la première fois chez Marantz, l’AV 20 offrira également la dernière et la plus puissante des technologies d’optimisation de pièce de Dirac : Dirac Live Active Room Treatment (ART), conçue pour offrir l’expérience d’écoute la plus cohérente et la plus homogène de toutes les technologies d’optimisation de pièce disponibles. La mise à niveau Dirac Live ART sera prise en charge via une future mise à jour du micrologiciel Flexible, puissant, connecté L’AV 20 peut évoluer pour s’adapter à une large gamme de configurations système, aujourd’hui comme demain. Chacune de ses sept entrées HDMI prend en charge des vidéos jusqu’à 8K/60 Hz ou 4K/120 Hz, tandis que sa toute nouvelle interface utilisateur haute résolution facilite la configuration et la personnalisation.



Grâce à ses multiples entrées analogiques et numériques, associées à une large gamme de fonctionnalités optimisées pour une installation sur mesure, l’AV 20 peut être adapté à tous les environnements, des salles multimédia intimistes aux home cinémas dédiés et imposants. Le préamplificateur HDAM SA-3 indépendant alimente jusqu’à 13.4 canaux via des sorties RCA ou XLR, garantissant une grande flexibilité dans la configuration du système. Bien entendu, l’AV 20 prend également en charge la dernière plateforme multi-room HEOS pour toute la maison, offrant un accès naturel au contenu des services de streaming, le tout intégré de manière transparente dans une expérience utilisateur unifiée. Roon Ready, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay 2 et Bluetooth complètent HEOS pour simplifier l’accès à la plus large gamme possible de services de streaming. Une puissance pure et sans distorsion L’AMP 20, quant à lui, est à la fois prodigieusement puissant et suffisamment polyvalent pour s’adapter à de multiples configurations système. Conçu selon les mêmes normes esthétiques et de performance que le célèbre AMP 10, l’AMP 20 est configuré comme un amplificateur de puissance à 12 canaux à faible dégagement de chaleur, avec 200 watts par canal (8 ohms, 1 kHz, THD 0,05 % avec deux canaux activés), ce qui est suffisant pour alimenter facilement plusieurs configurations et dispositions d’enceintes différentes.