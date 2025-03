Direkt Premium : l’icône revisitée pour les 75 ans de Heco

Pour célébrer son héritage, HECO propose une nouvelle édition de Direkt Premium (1499 €), une enceinte 2 voies au design rétro inspiré des années 70. Suite au succès du modèle original lancé en 2016, cette nouvelle édition optimisée offre une expérience stéréo immersive grâce à des innovations acoustiques et esthétiques.

Avec son grand caisson aux angles arrondis, disponible en finition bicolore noir ou blanc satiné, et un panneau central en noyer, la Direkt Premium allie élégance rétro et raffinement contemporain. Son pied en métal en forme de trépied offre une inclinaison de 6° qui garantit une orientation optimale pour une scène sonore immersive.

Son excellence sonore repose sur des technologies performantes : un tweeter Fluktus (dôme 28 mm) qui, associé à un contrôle précis d’ondes, délivre des aigus détaillés, des haut-parleurs de médium/grave de 28 cm, avec un cône en papier kraft pour offrir un son riche et détaillé, un filtre passe-bas et des composants premium pour garantir des transitions de fréquence fluides.