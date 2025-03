Un Devolo 5G compatible Wi-Fi 6

Devolo élargit son portefeuille de solutions de mise en réseau pour toutes les situations du quotidien.

Ce nouveau routeur 5G connecte les appareils à Internet avec la puissance du Wi-Fi 6 partout où une connexion fixe rapide fait défaut.La connexion Internet s’interrompt. L’infrastructure réseau permanente à la maison ne donne pas satisfaction. Si seulement vous pouviez emporter en vacances le Wi-Fi auquel vous êtes habitué chez vous. Il arrive souvent que les réseaux de téléphonie mobile deviennent la principale option d’accès en ligne et qu’ils ne connectent pas seulement un smartphone ou une tablette à Internet. C’est là que le nouveau routeur devolo Wi-Fi 6 3600 5G LTE entre en scène.

Ce routeur proposé à 449,90 € fournit aux appareils clients une connexion Wi-Fi stable basée sur la norme de pointe Wi-Fi 6. Cela signifie que de nombreuses fonctions modernes telles que la technologie de modulation OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) garantissent une modulation efficace de la transmission des données. Par rapport aux anciennes normes Wi-Fi, les appareils clients bénéficient d’une connexion plus rapide et plus stable.

C’est exactement le type de connexion que le routeur 5G de devolo apporte partout où vous avez accès à une prise de courant : donc, par exemple, même lorsque vous êtes en vacances avec votre camping-car ou dans un appartement de vacances. Cet appareil facile à transporter tient dans n’importe quel sac à dos, se connecte aux réseaux 3G, 4G et 5G grâce à une antenne interne et offre de nombreuses options de connexion. Outre la connectivité Wi-Fi, le routeur devolo 5G est également équipé d’un port 2,5 Gbps et d’un port 1 Gbps. Le port FXS vous permet même de vous connecter directement à un téléphone analogique.

Ce routeur devient le centre de commutation idéal pour toutes les occasions. Lorsque vous êtes en vacances, tous vos appareils continuent à bénéficier de la connexion rapide à laquelle vous êtes habitué. Que vous soyez en déplacement professionnel ou en voyage, votre bureau mobile peut prendre en charge toutes les vidéoconférences et tous les téléchargements. Même pour une utilisation prolongée ou permanente à la maison, ce routeur est parfait si le réseau fixe n’est pas encore assez avancé ou si la connexion Internet est simplement trop lente ou s’interrompt pendant un certain temps.

Le routeur 5G devolo est conçu pour faciliter la vie quotidienne, il est donc optimisé pour être facile à utiliser. Pour l’installation, vous avez seulement besoin d’une prise de courant et de la carte nano SIM d’un opérateur de réseau mobile. Et tout est prêt ! Grâce à son interface utilisateur intuitive, l’application devolo Home Network est prête pour installer et configurer le routeur. Cela signifie que les utilisateurs qui utilisent déjà un réseau devolo peuvent continuer à réunir tous les appareils dans un seul écosystème et à les contrôler à partir d’un point de contact unique. L’application devolo Home Network est disponible gratuitement pour les appareils mobiles équipés des systèmes d’exploitation Android et iOS.