OPPO dévoile sa nouvelle série Reno13 au design avant-gardiste

OPPO a présenté la série Reno13 en Europe, dévoilant le Reno13 Pro 5G, le Reno13 5G et le Reno13 F 5G. Cette nouvelle gamme de smartphones OPPO AI met à la disposition d’un public plus large des capacités d’IA de pointe ainsi que d’excellentes performances générales.

Avec un design élégant et durable et une résistance à l’eau et à la poussière IP66/ IP68/ IP69, la série Reno13 est conçue pour résister à n’importe quel environnement. Embarquant Livephoto IA, Éditeur IA et une fonction inédite de photographie sous-marine, elle associe de manière transparente un matériel puissant à un logiciel intuitif, offrant des performances sans compromis et des capacités d’IA de pointe aux créateurs, aux joueurs et aux utilisateurs de tous les jours. La série Reno13 est proposée en différents coloris : le Reno13 Pro 5G en Violet papillon et Graphite, le Reno13 5G en Blanc papillon et Bleu saphir, et le Reno13 F 5G en Violet papillon, Bleu saphir et Graphite. En ce qui concerne la batterie et la charge, le Reno13 Pro 5G et le Reno13 5G sont équipés respectivement d’une batterie de 5 800 mAh et de 5 600 mAh et prennent en charge la technologie SUPERVOOC 80 W d’OPPO. Les deux batteries haute endurance sont conçues pour offrir une durée de vie prolongée sans compromettre les performances, en conservant au moins 80 % de leur capacité d’origine après cinq ans d’utilisation.



Sur le Reno13 Pro 5G et le Reno13 5G, un dos en verre sculpté d’une seule pièce donne aux téléphones une silhouette élégante et raffinée avec une durabilité accrue, tandis qu’un cadre en aluminium de qualité aérospatiale offre une résistance de 200 % supérieure à celle d’un cadre en plastique, ainsi qu’une résistance à la flexion améliorée de 20 % et une résistance à la chute améliorée de 36 %. Grâce à ces améliorations et à d’autres encore, les deux modèles offrent un équilibre optimal entre légèreté et solidité. Le Reno13 Pro 5G[1] ne pèse que 195 g avec un profil élégant de 7,55 mm, tandis que le Reno13 5G pèse 181 g avec une épaisseur de 7,24 mm pour la version Blanc papillon et de 7,29 mm pour la version Bleu saphir.



Sur le Reno13 Pro 5G, l’écran Infinite View élargi avec des bordures ultrafines offre une immersion sans commune mesure avec des bordures visuellement égales et extrêmement étroites sur les quatre côtés. Le Reno13 Pro 5G et le Reno13 5G sont tous deux dotés d’un écran OLED de 1,5K avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un rapport écran/corps de 93,8 % et 93,4 % respectivement. Les deux écrans sont également certifiés HDR10+, Amazon HD&HDR et Netflix HD&HDR.

La série Reno13 fait également un grand pas en avant en supprimant les barrières de compatibilité entre les différents écosystèmes de smartphones. Grâce à la toute nouvelle fonction Tap-to-Share, les téléphones de la série Reno13 sont parmi les premiers appareils Android à prendre en charge le partage direct de Livephotos avec des appareils iOS (dotés de la fonction NFC), tandis que la prise en charge du partage Livephoto sur les plateformes de médias sociaux les plus populaires, notamment TikTok, Instagram et WhatsApp, facilite plus que jamais le partage de contenu entre amis et membres de la famille.

Le Reno13 Pro 5G est également doté d’un appareil photo principal de 50 mégapixels (Sony IMX890), d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3,5x, d’un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels et d’un appareil photo selfie de 50 mégapixels. Sur le Reno13 Pro 5G et le Reno13 5G, les caméras avant et arrière prennent en charge l’enregistrement vidéo UHD 4K, capturant des vidéos vibrantes riches en détails.



Au-delà de la photographie et de la vidéo alimentées par l’IA, la série Reno13 améliore la productivité quotidienne grâce à des outils intelligents. La nouvelle application Documents rationalise les flux de travail en résumant le texte, en éditant le contenu et en extrayant des graphiques avec l’aide de l’IA. De son côté, l’assistant IA pour les notes affine la mise en forme, développe le contenu et propose des variations stylistiques. Ces fonctionnalités sont complétées par la version améliorée de la boîte à outils AI 2.0, qui propose des vérifications orthographiques en temps réel, des traductions et des suggestions de texte dans plusieurs langues via la barre latérale.



Avec un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP66 / IP68 / IP69 pour tous les modèles, la série Reno13 offre une protection exceptionnelle contre l’eau et la poussière. Non seulement les téléphones sont protégés contre les éclaboussures d’eau jusqu’à 80°C, mais ils peuvent également rester immergés dans l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes, ce qui permet aux utilisateurs d’explorer et de créer comme jamais auparavant dans le monde qui les entoure.

La série OPPO Reno13 sera disponible en France à partir du 7 mars 2025 pour les modèles Reno13 Pro 5G et Reno13 5G et à partir du 14 mars pour le Reno13 F 5G et sa version FS 5G. Le Reno13 Pro 5G sera proposé en 2 coloris : Violet papillon et Graphite, le Reno13 5G en Blanc papillon et Bleu saphir, tandis que les Reno13 F 5G et Reno13 FS 5G seront proposés en 3 coloris : Violet papillon, Bleu saphir et Graphite.



Le Reno13 Pro 5G (12+512 Go) et le Reno13 5G (12+256 Go) seront respectivement commercialisés au tarif recommandé de 799,90 € et 599,90 €, tandis que le Reno13 FS (12+512 Go) et Reno13 F (8+256 Go) seront commercialisés au tarif recommandé de 399,9 € et 329,9 €.