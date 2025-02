Une MoonSwatch spéciale pour les 60 ans du mariage Omega / NASA

Le 1er mars 1965, Omega décrochait la lune : sa Speedmaster passait avec succès les tests de l’agence spatiale américaine NASA.

Cette nouvelle déclinaison de la collection Bioceramic MoonSwatch proposée à 275 € est disponible dès le 1er mars (date de la qualification obtenue par la NASA) uniquement dans une sélection de boutiques Swatch dans le monde. Il n’est possible d’acheter qu’une montre par personne, par jour et par boutique Swatch.

En 1965, l’OMEGA Speedmaster est la seule montre à passer avec succès les tests de l’agence spatiale américaine NASA. C’était il y a soixante ans exactement, le 1er mars 1965. Dans le cadre du développement du programme spatial américain, la NASA a besoin d’une montre fiable, précise, lisible et facile d’utilisation pour ses missions dans l’espace. Objectif : avoir un garde-temps qualifié pour tous ses futurs vols spatiaux

habités dans un contexte de course pour la conquête de la lune.

En tant qu’agence gouvernementale, la NASA était tenue de lancer un appel d’offres formel et de demander aux fabricants de montres des ”RFP” (Request for Proposals). L’agence spatiale américaine exige des montres de série. OMEGA lui soumet son modèle Speedmaster (ST105.003 de 1964), Longines propose son modèle Wittnauer 235T et la marque ….X lui envoie la référence 6238. La NASA soumet alors ces chronographes à

de très rudes épreuves lors de 11 tests successifs, selon des critères exigeants conçus spécialement pour l’occasion par l’agence spatiale. Des trois différents garde-temps testés, seule une montre obtient le 1er mars 1965 la prestigieuse qualification de vol pour toutes les missions spatiales habitées et activités extravéhiculaires de la NASA : l’OMEGA Speedmaster. C’est à ce modèle et à cette qualification de vol décernée par la NASA il y a six décennies que la nouvelle MOONSWATCH 1965 fait aujourd’hui honneur.

Les testeurs de la NASA ont privilégié et recommandé l’OMEGA Speedmaster pour sa ”précision supérieure, sa fiabilité, sa lisibilité et sa facilité d’utilisation” par rapport aux autres modèles. La qualification de vol obtenue par OMEGA s’est très vite concrétisée. Trois mois après les tests et lors de la mission ”Gemini IV”, Ed White s’est aventuré le 3 juin plus de 20 minutes hors du vaisseau spatial avec l’OMEGA Speedmaster au poignet.

La MOONSWATCH 1965 arbore tous les codes visuels de la Speedmaster testée il y a soixante ans par la NASA. Ainsi, l’ancien logo OMEGA (également présent sur le bracelet et la couronne), les aiguilles et la calligraphie des inscriptions reprennent le style de la monte d’origine, donnant à sa version moderne un côté vintage très séduisant. Mais la montre réserve encore bien d’autres surprises. Le cadran est par exemple un autre clin d’oeil à l’OMEGA Speedmaster Moonwatch Professional au cadran blanc immaculé

lancée en mars 2024 (310.30.42.50.04.001).

Les deux compteurs à 10 heures et 2 heures de la nouvelle MOONSWATCH 1965 sont également inédits. Le premier indique en son sommet le chiffre de 19 (normalement 60) alors que le deuxième complète la date de 1965 avec sa mention 65 (normalement 10).

À cet effet, les compteurs du chronographe ont été modifiés afin qu’ils totalisent :

Compteur à 10 heures : 19 heures

Compteur à 2 heures : 65 minutes

De cette manière 19 et 65 sont mis en avant sur le cadran et permettent de lire 1965 ainsi que 60 pour

la petite seconde à 6 heures (qui elle n’est pas modifiée). La lecture du chronographe est un peu différente,

vue que le compteur totalise d’abord 65 minutes et seulement après les heures.

Afin « d’animer » cette manière de mesurer le temps, les aiguilles des deux compteurs se comportent comme suit :

Le compteur à 10 heures (19 heures) et le compteur à 2 heures (65 minutes) font un « tour d’honneur »

à la fin de la 64e minute.

à la fin de la 64e minute. Le compteur à 10 heures fait un tour et affiche 1 heure (ou plutôt une heure de plus).

Le compteur à 2 heures fait un tour et affiche la 5e minute.

Ainsi et en ne faisant pas repartir le compteur 2 heures (minutes) à zéro, le temps peut être lu normalement en additionnant les heures et les minutes. Cette animation se répète toutes les 65 minutes, les deux aiguilles effectuant cette « animation » en même temps.

Toujours au niveau des compteurs, on retrouve la mention de 1965 et du 60e anniversaire de la qualification de vol décernée par la NASA. Le 19 apparaît sur le compteur à 10 heures, le 65 à 2 heures et le 60 à 6 heures, également visible à la lumière UV. Quant aux aiguilles et aux index, ils sont revêtus de Super-LumiNova Grade A pour une luminosité optimale dans l’obscurité.

La MOONSWATCH 1965 dispose de sa déclaration de mission sur le dos du boîtier et des logos OMEGA X SWATCH sur le cadran et la couronne. Un bracelet VELCRO gris adapté aux combinaisons spatiales complète le chic de l’astronaute et arbore une surpiqûre contrastée reprenant la couleur respective du boîtier et du bracelet.

Sinon, les principales caractéristiques de l’OMEGA Speedmaster Moonwatch originale sont bien présentes : le boîtier asymétrique, la célèbre échelle tachymétrique avec le point sur le 90 (dot over ninety) et les compteurs typiques de la Speedmaster. Comme tous les modèles Bioceramic MoonSwatch, cette nouvelle montre est dotée de la fonction chronographe.

Non-limitée, la « 1965 », comme toutes les montres de la collaboration OMEGA X SWATCH, est en biocéramique, un mélange unique et breveté par la marque de deux tiers de céramique, utilisée dans l’horlogerie haut de gamme, et d’un tiers de matériaux biosourcés dérivés de l’huile de ricin.