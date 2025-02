Allergies au pollen : Puressentiel, une réponse concrète face à une vigilance rouge en France

Alors que le Réseau National de Surveillance Aérobiologique a placé 79 départements de l’Hexagone en alerte rouge aux pollens, c’est plus de ¾ du pays qui se retrouve envahi par du pollen de noisetier, d’aulne, de cyprès et de frêne. Un phénomène qui s’explique par des conditions météorologiques plus douces, avec du soleil, peu de vent et de pluie.

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), environ un Français sur trois – soit 30 % des adultes – et 20 % des enfants âgés de plus de 9 ans seraient allergiques, avec une nette augmentation ces dernières années. Le RNSA indique qu’en une décennie, le nombre d’allergies liées au pollen a doublé, perturbant considérablement le quotidien des Français. Par ailleurs, l’OMS prévoit qu’en 2050, une personne sur deux en France sera affectée par des allergies.



Face à l’urgence de la situation, l’engouement pour les solutions naturelles se confirme. En effet, durant les six premières semaines de l’année, les ventes du spray nasal décongestionnant de 30 ml dédié aux allergies ont progressé de 56,2 % par rapport à 2024. Ce bond significatif illustre la préférence croissante des Français pour des alternatives efficaces face aux désagréments allergiques. Pour ne plus en faire tout un foin et prévenir et soulager la rhinite allergique, Puressentiel propose un kit allergies qui conjugue prévention et traitement aux actifs 100% purs et naturels.

Le Spray Nasal Protection Allergies de 20 ml forme un film protecteur contre les allergènes environnementaux et végétaux présents dans l’air et sur les tissus Une étude a démontré que son utilisation diminuait les symptômes de 57%. Le Spray Nasal Décongestionnant Allergies de 30 ml aux huiles essentielles bio dégage le nez immédiatement et aide à traiter la rhinite allergique. Ensemble, ces deux produits offrent une réponse concrète aux allergies saisonnières et pérannuelles, améliorant ainsi la qualité de vie dans un contexte de vigilance allergique accrue.