SHOKZ OpenMeet, un casque à oreilles libres pour les professionnels

Shokz dévoile OpenMeet, un casque à oreilles libres pensé pour les pros.

Récompensé par un CES Innovation Award 2025, le casque audio OpenMeet de Shokz ( 249.95 €) a été salué pour ses fonctionnalités innovantes au service des professionnels. Il permet de profiter d’une expérience sonore immersive tout en restant attentif à son environnement. Contrairement aux casques traditionnels qui isolent, il favorise l’interaction et simplifie la collaboration au sein des équipes. Lors d’une réunion, par exemple, aucune alerte importante ne vous échappe : vous suivez les échanges tout en restant conscient de ce qui se passe autour de vous.

Pesant seulement 78 g, l’OpenMeet se distingue par son arceau en titane souple et ses cinq points de contact sans pression, offrant un confort optimal, même lors d’une utilisation prolongée. Conçu pour s’adapter à toutes les formes de lunettes et d’oreilles, il garantit un ajustement personnalisé et sans gêne, pour un usage quotidien sans compromis.



L’OpenMeet intègre des technologies audio de pointe, telles que PremiumPitch 3.0 et DualPitch, garantissant un son précis et équilibré, même dans les environnements les plus bruyants. Grâce à la combinaison de la conduction osseuse et aérienne, il assure une restitution sonore claire tout en permettant une perception naturelle de l’environnement. Le système LeakSlayer 3.0 réduit efficacement la fuite sonore, préservant la confidentialité des échanges, même dans les espaces partagés.

Les microphones à réduction de bruit cVc Qualcomm de l’OpenMeet filtrent jusqu’à 98,6 % du bruit ambiant, assurant des appels cristallins, sans distraction, même dans les environnements les plus animés. Vous êtes entendu clairement, peu importe les bruits autour de vous.

Avec une autonomie allant jusqu’à 15 heures d’écoute ou 14 heures de conversation, l’OpenMeet vous accompagne tout au long de la journée, sans interruption. Besoin d’une recharge rapide ? Une charge de 5 minutes suffit à récupérer 2 heures de conversation. Grâce à la technologie Bluetooth 5.4, l’OpenMeet offre une portée sans fil de 30 mètres vous garantissant une grande liberté de mouvement, même lors de vos appels.