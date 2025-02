Dolby, une expérience en salle unique

Dolby France présente les résultats d’une récente étude du Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) réalisée en 2024, révélant un engouement croissant des jeunes (15-24 ans) pour les expériences cinématographiques immersives.

Cette étude confirme que les technologies d’image et de son Dolby Vision et Dolby Atmos, piliers du Dolby Cinema, sont au cœur de cette transformation en redéfinissant les standards du cinéma moderne. La qualité de l’image et du son sont les premiers critères de satisfaction des spectateurs, avant même le confort des sièges ou la diversité des films proposés. 92 % des 15-24 ans sont satisfaits de la qualité de l’image en salle.

91 % des jeunes sont satisfaits de la qualité du son en salle.



L’immersion est citée comme l’un des atouts majeurs du cinéma, renforcée par les technologies premium comme Dolby Atmos et Dolby Cinema. 89 % des jeunes estiment que le cinéma permet de vivre une expérience immersive. 91% estiment que le cinéma permet d’avoir une meilleure qualité d’image et de son. 57% a déjà fréquenté une salle de cinéma premium immersive comme Dolby Cinema.



Dolby Cinema permet de vivre l’expérience Dolby ultime. Il associe les technologies d’images HDR Dolby Vision et de son immersif Dolby Atmos les plus spectaculaires à un design très spécifique et un confort de salle absolu. Dolby Cinema accentue la puissance émotionnelle de chaque film en alliant le son immersif Dolby Atmos aux couleurs éclatantes du Dolby Vision. L’association de ces deux technologies offre un réalisme incroyable. Le spectateur est véritablement transporté au cœur de l’histoire pour la vivre de manière beaucoup plus intense.

Dolby Vision donne vie aux personnages avec des noirs vraiment noirs, des couleurs vives et une gamme de couleurs incroyables que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Cela procure au spectateur une qualité d’image remarquable, une luminosité exceptionnelle et des couleurs qui dépassent l’imagination. Cette technologie donne vie à des détails subtils qu’il n’est pas possible de voir avec une image standard, pour une expérience de visionnage sans compromis, comme l’ont voulu les réalisateurs.

Dolby Atmos offre un son d’une clarté incroyable qui se déplace tout autour du spectateur, le plongeant ainsi au cœur de l’histoire. Le son n’a jamais été aussi bon. La technologie Dolby Atmos offre une connexion plus profonde avec ses histoires préférées grâce à un son qui enveloppe l’utilisateur avec un réalisme époustouflant. Qu’il s’agisse d’un dialogue intime ou d’une ambiance sonore complexe, chaque détail prend vie avec une clarté et une profondeur exceptionnelle, pour ne rien manquer.