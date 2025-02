Ce casque audiophile est tellement beau que c’est presque dommage de le porter

Le nouveau casque audiophile Poet de Meze Audio figure parmi les plus beaux que l’on ait vus.

Bien qu’il existe de nombreux écouteurs et casques haut de gamme parmi lesquels choisir, les modèles ouverts à magnétisme planaire sont vénérés comme la crème de la crème. C’est très audiophiles, on sait. Mais ces écouteurs sont connus pour leur meilleure précision et leur paysage sonore plus ouvert. Le dernier modèle de Meze Audio s’appelle Poet, et il est si beau que c’est presque dommage de le porter.

Au cœur de Poet se trouve la technologie Rinaro Isodynamic Hybrid Array, la même que celle trouvée dans les modèles haut de gamme de Meze. Le résultat ? Un profil sonore qui vise à trouver un équilibre entre des basses profondes et contrôlées et des aigus cristallins, avec des médiums luxuriants pour relier le tout.

Les pilotes MZ6 Isodynamic Hybrid Array sont les véritables stars ici, assemblés à la main et testés en Ukraine. Meze affirme que ces écouteurs offrent une distorsion ultra-faible (<0,05 %) et un niveau impressionnant de récupération des détails. Vous bénéficiez également d’une scène sonore étendue malgré la conception plus compacte. Il existe également un diaphragme Parus, pesant seulement 0,06 g – plus le diaphragme est léger, meilleure est la réponse.

Bien sûr, il ne s’agirait pas d’une version Meze sans l’accent mis sur les matériaux et le savoir-faire haut de gamme. Le cadre de ce Poet est un mélange de magnésium et de titane, avec un appuie-tête en cuir suédé souple pour faire bonne mesure. Les coussinets d’oreille se fixent magnétiquement, ce qui les rend faciles à remplacer lorsqu’ils commencent à paraître moins usés. Un câble en cuivre haut de gamme tressé à la main est inclus pour une durabilité accrue.

En parlant de cela, la durabilité et la facilité d’entretien sont également d’importants arguments de vente. Chaque composant de ces écouteurs est conçu pour être facilement démonté et remplacé. Le Port n’est pas seulement une pièce maîtresse coûteuse qui s’effondrera dans quelques années.

Ce Meze Audio Poet est à commander auprès de Meze Audio. Il vous en coûtera 2000 €.