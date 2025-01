Apple Music Super Bowl Halftime Show : le trailer de Kendrick Lamar

Kendrick Lamar et Apple Music ont dévoilé le trailer officiel du show de la mi-temps du Super Bowl, qui confirme que SZA sera l’invitée spéciale de Kendrick Lamar sur la scène du spectacle musical le plus regardé au monde, le 9 février à la Nouvelle Orléans.

La retransmission du Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show sera produite par DPS, avec Roc Nation et Jesse Collins en tant que producteurs exécutifs, et Hamish Hamilton à la réalisation. Roc Nation agira également en tant que conseiller stratégique en matière de divertissement pour cette performance en direct. La direction artistique de la performance de Kendrick Lamar sera assurée par pgLang.

L’année dernière, le Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show avec Usher est devenu la performance de mi-temps la plus regardée de tous les temps, obtenant trois nominations aux Emmy Awards 2024, notamment dans la catégorie Meilleure émission de divertissement (Live). En 2023, le Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show, mettant en scène Rihanna, a reçu cinq nominations aux Emmy Awards et en a remporté deux, dont celui de la Meilleure réalisation pour une émission de divertissement, une première dans l’histoire du Super Bowl Halftime.

Le partenariat pluriannuel d’Apple Music avec la NFL et Roc Nation permet à des millions de fans du monde entier d’assister au Super Bowl Halftime Show, le spectacle musical le plus regardé de l’année. Apple Music célèbre les musiciens, les auteurs-compositeurs, les producteurs et les fans, et offre la meilleure expérience d’écoute musicale au monde avec un catalogue de plus de 100 millions de morceaux et un son immersif en Audio Spatial.