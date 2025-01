Teufel Real Blue NC 3, musique au long cours

Ce nouveau casque de la marque allemande Teufel vous accompagne partout, offrant des performances améliorées même lors de vos voyages les plus longs grâce à une autonomie remarquable allant jusqu’à 59 heures d’écoute à volume moyen et ANC activé. Ce Teufel REAL BLUE NC 3 est prêt à vous suivre partout, même lors des trajets les plus longs. Ses coussinets en mousse à mémoire de forme s’ajustent à vos oreilles sous l’effet de la chaleur corporelle, offrant un confort exceptionnel, même pendant des sessions d’écoute prolongées. Il est livré avec un étui rigide élégant pour protéger le casque et ses câbles de charge et audio (3,5 mm). Son design pliable est idéal pour se glisser facilement dans vos bagages. Grâce au mousqueton inclus, vous pouvez facilement l’attacher à l’extérieur de votre sac pour un transport facilité.

Le REAL BLUE NC 3 combine un son riche et puissant ainsi qu’une réduction de bruit avancée. Conçu pour un confort optimal et un maintien parfait, il se distingue par son interface intuitive. D’une simple pression sur l’oreillette droite, accédez facilement aux commandes. Le joystick intuitif contrôle lecture et volume, tandis que le bouton ANC active en un geste la réduction de bruit pour un calme absolu. Une pression supplémentaire passe au mode Transparence, pour entendre l’environnement clairement. Avec une double pression, le mode Conversation amplifie les bruits ambiants et réduit le volume de la musique, pour rester attentif à votre environnement. Bien sûr, Teufel propose aussi l’application Teufel Go pour smartphones Android et iOS qui permet un contrôle total de la qualité sonore. Ce casque est disponible dès maintenant en trois coloris – Night Black, Steel Blue et Silver White – au prix de 229,99 € :