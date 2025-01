Huawei présente ses FreeBuds Pro 4

Huawei présente ses nouveaux FreeBuds Pro 4, des écouteurs haut de gamme disponibles depuis le 13 janvier, conçus pour enrichir l’expérience quotidienne d’appels et d’écoute. Alliant technologie avancée, design soigné et performances audio exceptionnelles, ces écouteurs marquent une nouvelle ère d’innovation en matière d’audio.

Les FreeBuds Pro 4 offrent une expérience audio immersive incroyable (grâce à leur technologie Dual-Driver True Sound et leur système Digital Cross-Over). L’unité de pilote dynamique à quadruple aimant de 11 mm garantit une reproduction sonore précise et stable, pour une qualité d’écoute supérieure.

De plus, leur transmission audio2 sans perte à 2,3 Mbps permet d’atteindre une haute définition audio (jusqu’à 24 bits / 48 kHz3) pour une écoute d’exception. L’égaliseur professionnel réglé (possibilité de l’ajuster : mode classique à équilibré) permet de personnaliser l’expérience musicale et de répondre aux exigences de chaque utilisateur.



Dans un monde où les appels en déplacement sont de plus en plus fréquents, les FreeBuds Pro 4 assurent une communication claire et fluide grâce à leur algorithme de réduction de bruit AI. Ils éliminent les bruits de fond (jusqu’à 100 dB), même dans des environnements bruyants comme les boîtes de nuit ou les festivals de musique.

Le bruit du vent, des voitures ou les cafés bondés – aucun de ces éléments ne constitue un obstacle pour ces nouveaux modèles phares. Même dans des conditions difficiles, comme du vent allant jusqu’à 10 m/s, la voix reste isolée et cristalline pour la personne à l’autre bout du fil, garantissant ainsi une expérience d’appel exceptionnelle.



Pour réduire la fuite sonore et permettre une écoute plus immersive, les FreeBuds Pro 4 sont équipés d’embouts en mousse à mémoire de forme qui réduisent efficacement le bruit de fond. Leur forme permet une réduction du bruit améliorée jusqu’à 30 % par rapport à la génération précédente des FreeBuds Pro.



Les FreeBuds Pro 4 sont d’ores et déjà disponibles dans les 3 coloris (noir, blanc ou vert), au prix de 199,99 €.