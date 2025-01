Une nouvelle manette sans fil Xbox Pulse Cipher 

Xbox est heureux de dévoiler aujourd’hui sa nouvelle manette au design rouge transparent unique, la Pulse Cipher. Elle permet aux joueuses et aux joueurs d’admirer la technologie complexe au cœur même de leur manette.



La manette sans fil Xbox – Edition Spéciale Pulse Cipher est dotée de toutes les fonctionnalités de la nouvelle génération de manettes Xbox, sublimées par un style transparent futuriste. Avec ses gâchettes et sa croix directionnelle d’un rouge métallique irisé, elle permet une précision inégalée. De plus, ses poignées texturées en caoutchouc rouge foncé à l’arrière assurent une prise en main confortable, même lors de longues sessions de jeu.

Grâce aux technologies Bluetooth et Xbox Wireless, la manette Pulse Cipher peut se connecter aux consoles Xbox Series X|S et Xbox One, aux PCs, aux téléphones portables et aux tablettes. Les joueurs et joueuses peuvent partir à l’aventure en toute sérénité et plus longtemps, avec une autonomie de batterie pouvant atteindre 40 heures. Ils peuvent personnaliser leur expérience en utilisant l’application Accessoires Xbox pour modifier les boutons de leur manette afin qu’ils correspondent à leurs besoins.



La manette sans fil Xbox – Édition spéciale Pulse Cipher est disponible en précommande dès aujourd’hui au prix de 74,99 €.