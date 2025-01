Klipsch rend hommage aux années Disco à la Philharmonie de Paris

Du 14 février au 17 août 2025, la Philharmonie de Paris accueille l’exposition « Disco, I’m Coming Out! » pour une immersion dans l’univers du disco. Klipsch esr partenaire de cet événement incontournable en mettant à disposition deux enceintes légendaires pour des séances d’écoute mémorables, rendant hommage au bon son et à l’esprit des premières soirées disco



« Disco, I’m Coming Out! »

Cette exposition exceptionnelle se veut un véritable voyage dans l’histoire du disco, un genre musical qui a bouleversé les années 70 et marqué la culture populaire à l’échelle mondiale. À travers des archives audiovisuelles, des photographies, des instruments et des costumes, l’exposition met en lumière les grandes figures du mouvement et ses moments clés, tout en racontant l’ascension fulgurante de la musique disco, de ses racines à sa popularisation.



L’héritage de David Mancuso

David Mancuso, figure incontournable des soirées musicales new-yorkaises des années 70, a façonné l’histoire de la musique avec ses mythiques soirées privées du Loft. Précurseur du style disco et moteur des innovations électroniques, Mancuso n’avait qu’une seule exigence : un son d’une pureté inégalée. « En tant qu’audiophile invétéré, j’étais toujours à la recherche de la meilleure enceinte. Un jour, chez un ami, une musique incroyable résonnait, mais les enceintes étaient dissimulées derrière des rideaux. Après une demi-heure, je ne tenais plus. “Qu’est-ce que tu caches derrière ces rideaux ?” Il les a tirés, et là, j’ai découvert les Klipschorns. Le son était tout simplement époustouflant. » partage David Mancuso

Quelques mois plus tard, Mancuso s’équipait de quatre Klipschorns, marquant ainsi le début d’une époque où le son devint l’invité d’honneur des soirées. Paul Klipsch, alors artisan visionnaire, entra dans la légende musicale. Aujourd’hui encore, l’esprit des soirées « Loft » inspire les fêtards et audiophiles du monde entier, de New York à Tokyo, en passant par Londres et Paris.





Un partenariat exclusif avec Klipsch

Pour souligner cette histoire commune et rendre hommage à l’héritage de l’audio haute-fidélité, Klipsch est fier de contribuer à l’exposition “Disco, I’m Coming Out!” en prêtant deux paires d’enceintes emblématiques : une paire de Klipschorn et une paire d’Heresy pour des sessions d’écoute.

Une plaque hommage à Paul W. Klipsch, fondateur de la marque et pionnier de l’audio haute fidélité, permettra aux visiteurs de découvrir l’histoire de la marque et de ces enceintes mythiques.

Avec cette collaboration, Klipsch s’inscrit dans une démarche de transmission culturelle et musicale, fidèle à sa mission : offrir un son live, puissant et détaillé qui transcende les époques.



Le vernissage de l’exposition aura lieu le 14 février 2025. Une visite exclusive permettra de découvrir les coulisses et les éléments marquants de cette célébration unique du disco.

Philharmonie de Paris – 221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris.