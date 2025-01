CES 2025 : voici les nouveau Samsung Neo QLED 8K QN990F et The Frame Pro

Samsung vient de dévoiler ses téléviseurs les plus avancés à ce jour au CES 2025. Mais lequel gagnera une place sur le mur de mon salon ?

Le Neo QLED 8K QN990F, Samsung le considère comme le téléviseur le plus avancé jamais créé. Au cœur se trouve le processeur NQ8 AI Gen3, une prouesse technologique qui promet d’offrir une clarté et des couleurs d’image à couper le souffle. Des fonctionnalités telles que 8K AI Upscaling Pro et Auto HDR Remastering Pro garantissent que chaque image regorge de détails et de dynamisme, même si le contenu original n’a pas été conçu pour le 8K.

Mais il ne s’agit pas seulement de visuels époustouflants. La technologie Adaptive Sound Pro analyse ce que vous regardez et l’acoustique de votre pièce, offrant un son parfaitement équilibré. Que vous soyez plongé dans un blockbuster plein d’action ou tranquillement devant un drame de fin de soirée, chaque son aura l’impression d’être conçu spécialement pour moi.

Côté design, le QN990F crie à l’élégance avec son profil ultra fin et minimaliste. C’est un de ces téléviseurs qui ne se fondent pas seulement dans une pièce. Le seul bémol ? Une fois que l’on voit cette beauté, il est difficile de ne pas la voir.

The Frame Pro : Le Frame, mais suralimenté

Si le Neo QLED 8K est une centrale futuriste, le Frame Pro est doté de la technologie Neo QLED améliorée, ce qui signifie des couleurs plus vives, des contrastes plus nets et des noirs plus riches, tout en conservant l’esthétique artistique caractéristique qui nous a fait tomber amoureux de The Frame en premier lieu. L’ajout du processeur AI NQ4 Gen3 garantit que non seulement les émissions de télévision, mais même les expositions d’art statiques, semblent réalistes.

L’une des mises à niveau les plus intéressantes est le nouveau boîtier Wireless One Connect. Dites adieu aux câbles disgracieux et bonjour à des installations plus propres et plus flexibles. Et bien sûr, le Samsung Art Store a élargi sa bibliothèque à plus de 3 000 œuvres sélectionnées, des pièces classiques aux chefs-d’œuvre modernes, ce qui rend encore plus difficile de résister à l’obsession de voir la télévision en tant qu’art.

Samsung Vision AI

Ces deux téléviseurs sont équipés de Samsung Vision AI, une nouvelle plate-forme conçue pour transformer les écrans en compagnons adaptatifs et intelligents. Des fonctionnalités telles que Click to Search et Live Translate rendent les interactions fluides, tandis que Generative Wallpaper me permet de créer des designs personnalisés qui correspondent parfaitement à mon décor.

Alors, quel est le verdict ?

Choisir entre le Neo QLED 8K QN990F et The Frame Pro semble une décision impossible. Le QN990F offre un niveau d’immersion et de sophistication qui en fait un rêve pour les soirées cinéma, tandis que The Frame Pro fait battre le cœur avec son mélange harmonieux de beauté et de technologie. La question est : faut-il opter pour la puissance de divertissement ultime ou pour l’élégance centrée sur l’art ? Cela dépendra peut-être du prix.