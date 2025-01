CES 2025 : La Garmin Instinct 3 est une montre intelligente AMOLED robuste taillée pour s’attaquer à la G-Shock

L’Instinct 3 de Garmin est un nouvel ajout audacieux à sa gamme de montres intelligentes robustes, dotée désormais d’écrans AMOLED éclatants et d’une technologie de charge solaire.

Garmin a dévoilé la série Instinct 3 au CES 2025, un nouvel ajout audacieux à sa gamme de montres intelligentes robustes, dotée désormais d’écrans AMOLED éclatants et d’une technologie innovante de charge solaire. Conçue pour rivaliser avec la durabilité emblématique des montres G-Shock, l’Instinct 3 offre une robustesse de niveau militaire, une durée de vie prolongée de la batterie et des fonctionnalités extérieures avancées..

La série Instinct 3 présente des cadres renforcés en métal, des écrans résistants aux rayures et des lampes LED intégrées à chaque modèle. Les variantes AMOLED offrent jusqu’à 24 jours d’autonomie en mode montre intelligente, tandis que les modèles solaires offrent la possibilité d’une autonomie illimitée dans des conditions optimales. Avec une résistance à l’eau jusqu’à 100 m et une conformité à la norme MIL-STD 810 pour la résistance thermique et aux chocs, ces montres intelligentes sont prêtes pour toutes les aventures.

Disponible en deux tailles – 45 mm et 50 mm – la gamme Instinct 3 s’adresse aux utilisateurs soucieux de leur style avec des coloris comme le noir et le charbon classiques, ainsi que des teintes audacieuses en édition limitée de la collection Tropical Pulse, notamment Neotropic et Twilight.

Les amateurs de santé et de fitness apprécieront la surveillance robuste de la santé de Garmin, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui suit la fréquence cardiaque, les mesures avancées du sommeil, le Pulse Ox et l’état du VRC. Les fonctionnalités de santé des femmes incluent le suivi des menstruations et de la grossesse avec des informations personnalisées sur l’exercice et la nutrition.

Parallèlement, les applications sportives couvrent un large spectre, du HIIT à la randonnée, tandis que des outils comme Garmin Coach et les plans d’entraînement adaptatifs soutiennent les objectifs personnels de remise en forme.

L’Instinct 3 excelle également en navigation, équipé d’un GPS multibande et de SatIQ pour plus de précision et d’efficacité. Le routage TracBack et l’intégration Garmin Explore permettent une navigation fluide, même sur les terrains les plus reculés.

Sur le plan de la connectivité, les utilisateurs peuvent recevoir des notifications intelligentes, effectuer des transactions Garmin Pay et communiquer par SMS bidirectionnel à l’aide de l’application Garmin Messenger. Les fonctionnalités de sécurité telles que la détection d’incidents et LiveTrack garantissent la tranquillité d’esprit pendant les entraînements ou les aventures en plein air.

Prévues pour le 10 janvier, Les montres Instinct 3 AMOLED seront disponibles à la commande sur Garmin.com à compter du 10 janvier, à partir de 449,99 € et les Instinct 3 Solar à partir de 399,99 €.