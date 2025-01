CES 2025 : La berline et le SUV Honda Série 0 se rapprochent de la réalité avec le nouveau système d’exploitation Asimo

Des prototypes mis à jour prennent forme en vue de l’arrivée en production.

Honda a présenté pour la première fois son duo de voitures électriques de la série 0 au CES 2024. Mais un an plus tard, elle est de retour avec davantage de versions prêtes pour la production de chacune – et avec un tout nouveau système d’exploitation de véhicule appelé Asimo OS en remorque.

La berline Honda Série 0 et le SUV Honda Série 0 devraient faire leurs débuts en production mondiale l’année prochaine. Ces dernières itérations constituent un pas en avant marqué par rapport aux concepts initiaux, tant en termes d’apparence que de spécifications, et promettent d’étendre la fonctionnalité de conduite automatisée de niveau 3 de Honda.

Bien que les deux véhicules ne soient pas à des millions de kilomètres de leurs incarnations précédentes, les concepteurs de Honda ont apporté quelques modifications subtiles à la conception. La berline de série 0 conserve sa position originale surbaissée, avec un intérieur qui semble beaucoup plus développé que celui du concept original avec un volant de style joug.

L’inclusion du système d’exploitation Asimo ajoute cependant un intérêt supplémentaire, qui devrait proposer une multitude d’options de personnalisation, permettant aux propriétaires d’affiner ses performances en fonction de leurs besoins. Asimo était le nom du robot humanoïde qui a été dévoilé pour la première fois en 2000 et, sa popularité est telle que Honda a conservé le nom de son nouveau système d’exploitation automobile.

Les ingénieurs Honda ont expliqué qu’Asimo OS offrira une multitude d’options de contrôle avancées, notamment la conduite automatisée et les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), ainsi qu’un nouveau système d’infodivertissement embarqué puissant. Honda prévoit de maintenir les systèmes à jour en proposant de futures mises à jour en direct.

Jusqu’à présent, Honda s’est montré moins ouvert sur les spécifications techniques des modèles de la Série 0. Cependant, une autre voiture du projet Honda, l’Afeela 1, qui a été développée en collaboration avec Sony sous la marque Sony Honda Mobility (SHM), selon les rumeurs, reposerait sur la même plate-forme EV que les voitures de la série 0. L’Afeela 1 a également été présentée précédemment au CES, notamment au salon 2024, lorsque la voiture a été convoquée sur scène par Yasuhide Mizuno de SHM à l’aide de commandes vocales.

L’Afeela 1 devrait arriver en 2026 et devrait être doté d’une configuration de groupe motopropulseur à deux moteurs avec jusqu’à 482 ch disponibles grâce aux deux moteurs électriques de 241 ch sur chaque essieu. L’autonomie devrait atteindre 300 miles grâce à une batterie de 91 kWh, qui pourrait également offrir des vitesses de charge allant jusqu’à 150 kW. Il semble donc tout à fait probable que la gamme Série 0 puisse offrir à peu près la même chose.