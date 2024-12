Farming Simulator 2025 débarque sur PS5

Le célèbre jeu de simulation pour les amoureux de fermes et de tracteurs est de retour.

Farming Simulator 25 vous invite à rejoindre la vie gratifiante de la ferme. Que vous construisiez votre héritage en solitaire ou en coopération en multijoueur, c’est vous qui décidez : cette ferme est la vôtre !

Pour annoncer son arrivée, l’éditeur n’a d’ailleurs pas lésiné sur la panoplie fermière : les heureux récipiendaires se sont vus envoyer non seulement version physique du jeu Farming Simulator 25 sur PS5, mais aussi veste d’hiver pour homme FENDT, un livre de recette avec les ingrédients présents dans le jeu ainsi qu’une recette exclusive du youtubeur Gatrsonogeek. Et même une planche de stickers et des étiquettes personnalisées !

Parmi les nouvelles fonctionnalités Farming Simulator 25, on trouve notamment trois cartes en Amérique du Nord, Asie de l’Est et Europe centrale, différentes cultures (riz épinards, pois et haricots verts) et animaux (chèvres, buffles et bébés animaux). Vous allez pouvoir prendre les commandes de plus de 400 machines de plus de 150 marques agricoles…