Honor dévoile son MagiBook Art 14

HonorR annonce le lancement du MagicBook Art 14, un ordinateur portable révolutionnaire conçu pour améliorer l’expérience utilisateur.

Le MagicBook Art 14 sera disponible en Starry Gray à partir de 1699,90€ à compter du 31 décembre 2024. Sous une coque d’une finesse impressionnante de seulement 1cm d’épaisseur, le MagicBook Art 14 est doté d’un écran OLED Honor Eye Comfort Display de 14,6 pouces en 3.1K, d’une caméra magnétique détachable, d’une station de travail AI Cross-OS et d’un système audio spatial à six haut-parleurs Honor. En outre, il offre une autonomie prolongée et des capacités de recharge rapide, ce qui en fait le compagnon idéal aussi bien pour le travail que pour le divertissement. Le MagicBook Art 14 entend ainsi les standards du marché des ordinateurs portables.

Un design aussi innovant que durable Conçu pour établir de nouvelles normes en matière de design et de durabilité, le MagicBook Art 14 repousse les limites de l’innovation de par sa légèreté. Intégrant la structure légère Topology, une première dans l’industrie, il dispose d’une batterie hétérogène et est fabriqué avec des matériaux de pointe. Son boîtier en alliage de magnésium et son clavier en titane durable permettent un poids significativement réduit par rapport aux matériaux traditionnels, sans compromettre sa robustesse. Grâce au système de refroidissement par vapeur et au design d’antenne intégrale pour une expérience en ligne fluide et une dissipation efficace de la chaleur, ces fonctionnalités font du MagicBook Art 14 un appareil extrêmement portable et léger, surpassant les autres modèles phares du marché. De plus, la conception de la batterie hétérogène optimise l’utilisation de l’espace de 28%, offrant une capacité importante de 60 Wh idéale pour les utilisations prolongées. Ce modèle est particulièrement adapté aux étudiants et aux professionnels en quête d’un appareil à la fois durable et portable pour leurs tâches quotidiennes.



Fonctionnalités centrées sur l’utilisateur et confidentialité Pensé pour aider les utilisateurs à libérer leur potentiel créatif tout en priorisant la confidentialité grâce à une approche centrée sur l’humain, le MagicBook Art 14 intègre une caméra modulaire à la pointe de l’industrie avec un design détachable et magnétique. Cette innovation améliore la confidentialité et la polyvalence, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur configuration et de poursuivre leurs ambitions créatives. Avec son design en courbes de feuilles de vigne et sa technologie d’émaillage satinée, il incarne l’excellence du style et de la fonctionnalité. Cette combinaison de courbes élégantes et de forme ergonomique légère ouvre de nouvelles possibilités aux utilisateurs, notamment pour les télétravailleurs et les étudiants en ligne soucieux de préserver leur vie privée lors de réunions ou de cours virtuels.

L’excellence audiovisuelle La série MagicBook Art 14 offre une expérience audiovisuelle exceptionnelle grâce à son écran tactile FullView HONOR de 14,6 pouces, doté des meilleures solutions de protection visuelle de l’industrie, notamment la modulation de largeur d’impulsion haute fréquence 4320, la technologie de variation dynamique et le mode E-book. Avec un ratio écran/corps de 97%, le plus élevé parmi les ordinateurs portables de 14 pouces, il garantit une expérience visuelle immersive et sûre. Par ailleurs, le système audio spatial à six haut-parleurs d’HONOR, composé de quatre woofers et de deux tweeters, assure une qualité sonore exceptionnelle sans distorsion. Avec un microphone bidirectionnel sophistiqué et une réduction de bruit assistée par l’IA, ces éléments offrent une expérience audiovisuelle haut de gamme, idéale pour les cours en ligne, les visioconférences et le visionnage de contenus multimédias.



Performances et connectivité Équipé d’un processeur Snapdragon X Elite et d’une carte graphique dédiée Qualcomm® Adreno™, le HONOR MagicBook Art 14 offre des performances exceptionnelles pour des tâches exigeantes comme le gaming et la création de contenu. Grâce à son partenariat stratégique avec Microsoft, il améliore la connectivité inter-écosystèmes avec une expérience Copilot parfaitement intégrée via MagicRing. Ce modèle booste considérablement la créativité et la collaboration grâce à des fonctionnalités telles que la gestion intelligente des e-mails, la visualisation des données et la transcription en temps réel. Avec MagicOS 8.0.1, les utilisateurs bénéficient d’une expérience fluide grâce à des fonctionnalités intelligentes comme la collaboration multi-écrans, HONOR Connect, HONOR Notes et Global Favorites. Cela en fait le parfait compagnon pour le multitâche et la connectivité.

Connectivité et mémoire améliorées Le HONOR MagicBook Art 14 intègre des ports multiples (Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI et prise jack 3,5 mm) pour une flexibilité et une praticité accrues. Avec une mémoire haute fréquence pouvant atteindre 32 Go, il offre une connectivité optimale avec divers périphériques, idéal pour ceux qui souhaitent maximiser leur productivité.