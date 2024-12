À l’occasion du 30e anniversaire de PlayStation, PlayStation a le plaisir de vous présenter My First Gran Turismo, une expérience Gran Turismo gratuite pour les joueurs de tous les âges, passionnés ou curieux de sport automobile, sur PS4 et PS5 ! My First Gran Turismo sera disponible sur le PlayStation Store le vendredi 6 décembre à minuit.



Cette expérience permettra à tous les joueurs de découvrir Gran Turismo et ses sensations de conduite immersives ! Les joueurs pourront prendre le volant de voitures emblématiques et maîtriser les bases comme les virages, le freinage, l’accélération dans plusieurs modes de jeu.