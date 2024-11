Le Honor Magic 7 Pro et son objectif 200 MP, une nouvelle norme en matière de zoom sur smartphone

Un téléobjectif de 200 MP et un processeur d’image rapide promettent des capacités impressionnantes en matière d’appareil photo.

De nos jours, vous ne gagnez pas une place parmi les meilleurs smartphones sans un ensemble d’appareils photo performants. Honor a pris cela à cœur pour son dernier engin phare, en ajoutant l’un des capteurs téléobjectifs avec le plus grand nombre de pixels que l’on ait jamais vu sur un téléphone. Le Honor Magic 7 Pro double également l’intelligence artificielle et promet beaucoup de puissance grâce à un processeur Snapdragon 8 Elite.

Le remplacement du plutôt brillant Honor Magic 6 Pro a été annoncé pour la Chine, avant un déploiement prévu début 2025. À première vue, il semble tout à fait en être un digne successeur. Il propose un écran quadruple courbé de 6,8 pouces à l’avant, un capteur d’empreintes digitales à ultrasons en dessous et la découpe familière de la caméra selfie 3D à détection de profondeur de Honor en haut pour la reconnaissance faciale. Avec un pic de 5 000 nits, la dalle OLED est l’une des plus lumineuses de tous les smartphones, tandis que la technologie LTPO apporte un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz.

La protection élémentaire IP68 et IP69 rend ce téléphone très durable, et la communication par satellite (pour la variante chinoise, au moins) devrait signifier que vous n’êtes jamais bloqué sans moyen d’envoyer un message à votre domicile. La batterie d’une capacité de 5850 mAh devrait tenir plus de deux jours entre les recharges, et elle peut gérer une recharge 100 W avec fil ou de 80 W sans fil.

Le capteur principal de 50 MP a une ouverture variable f/1,4-f/2,0, tandis que le téléobjectif augmente son nombre de pixels à 200 MP. Les deux bénéficient d’une stabilisation optique de l’image, tandis que l’ultra-large 50 MP peut servir d’objectif macro. La technologie Eagle Eye de Honor devrait permettre de prendre des photos nettes de sujets en mouvement rapide, et de nombreux modes de prise de vue assistés par l’IA sont intégrés.



L’IA est également la star de Magic UI 9.0. L’interface Android de l’entreprise dispose d’un assistant intelligent YOYO qui peut contrôler les applications avec votre voix, comme commander un plat à emporter depuis votre application de restauration rapide préférée, et peut reconnaître le texte à l’écran. Du moins, c’est possible en Chine – on ne sait pas combien de fonctionnalités resteront disponibles pour le lancement mondial et combien seront transférées à Google Gemini.

Attendez-vous à ce que le Honor Magic 7 Pro arrive avec un choix de 12 Go ou 16 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage intégré. Il sera disponible dans les couleurs Moon Shadow Grey, Snowy White, Sky Blue et Velvet Black. Les prix devraient commencer à partir de 5 699 RMB (environ 800 €), mais ils devraient presque doubler au moment où le téléphone sera lancé à l’échelle mondiale. Honor a également levé le rideau sur le Magic 7 standard, qui réduit la taille de l’écran. (6,78 pouces) et utilise un panneau OLED plat. Il utilise des capteurs 50 MP pour ses trois caméras arrière. La capacité de la batterie descend également à 5 650 mAh, et elle se passe du capteur de profondeur 3D pour la reconnaissance faciale.



Il est proposé dans les trois mêmes couleurs que le Magic 7 Pro, avec une option sur mesure Morning Glow Gold. Le Magic 7 sera mis en vente en Chine le 8 novembre, à 4499 RMB (environ 630 €) pour la variante 12 Go/256 Go, et à 5499 (environ 770 €) pour le modèle 16 Go/1 To. A noter que le Magic 6 n’est jamais sorti de Chine. A suivre !