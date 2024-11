Le MacBook Pro M4 est là, et c’est votre prochain ordinateur portable

Apple vient d’annoncer le nouveau MacBook Pro avec M4. Il n’y a pas grand-chose de nouveau au-delà du chipset, mais cela en fait une mise à niveau importante par rapport aux ordinateurs portables plus anciens.

Soyons clair dès le départ : le nouveau MacBook Pro avec M4 n’est certainement pas pour vous si vous en avez un modèle M2. C’est plus ou moins une machine identique, à l’exception du chipset intérieur et de quelques détails mineurs. Mais ces actualisations annuelles garantissent que toute personne possédant un appareil plus ancien bénéficie du dernier et du meilleur, ce qui est exactement ce que promet ce MacBook Pro.

Quel que soit le modèle, tous les MacBook Pro sont désormais équipés d’un écran Liquid Retina XDR avec l’option d’une finition nano-texturée pour réduire cet éblouissement au minimum. La luminosité maximale est également améliorée, atteignant un maximum de 1 000 nits pour le SDR et de 1 600 nits pour le HDR – idéal pour vos séances de travail intenses en extérieur, si c’est votre truc. C’est toujours la dalle OLED 120 Hz, qui est magnifique.

La puce M4 dispose d’un processeur à 10 cœurs, contre 8 cœurs sur le M3. Nous savons déjà que le M4 Pro propose jusqu’à un processeur à 14 cœurs et un GPU à 20 cœurs par rapport au nouveau Mac mini. Mais c’est grâce à la puce M4 Max que ce nouveau MacBook Pro brille déjà. C’est le plus puissant du groupe et vous donne beaucoup plus de puissance. Son processeur à 16 cœurs et son GPU jusqu’à 40 cœurs en font un concurrent sérieux pour gérer des modèles d’IA massifs, des effets visuels et du montage 4K sans transpirer. Vous pouvez également configurer l’appareil jusqu’à 128 Go de RAM, alors qu’il démarre désormais à 16 Go – une mise à niveau demandée depuis longtemps.



En termes de connectivité, les choses s’améliorent encore. Vous constaterez maintenant que les trois ports USB-C prennent en charge ThunderBolt 5 pour un transfert de données jusqu’à 128 Gb/s, alors que seuls deux ports avaient ThunderBolt 4 auparavant. Vous bénéficiez désormais de la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 pour les vitesses les plus rapides. Bien que je ne puisse pas m’empêcher de penser que le Wi-Fi 7 devrait être là, puisqu’il a fait ses débuts sur les modèles d’iPhone 16.

Le MacBook Pro 14 pouces avec puce M4 est proposé à partir de 1899 €. Le MacBook Pro 14 pouces avec puce M4 Pro est proposé à partir de 2 399 €. Le MacBook Pro 16 pouces est proposé à partir de 2 899 €. Tous les modèles sont disponibles en noir sidéral et argent.