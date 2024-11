La Swatch MoonSwatch Mission to Earthphase est LA montre de cette fin d’année

La mission Bioceramic MoonSwatch to Earthphase célèbre la splendeur de la Terre vue de la Lune.

Swatch ajoute un nouveau chapitre à la série Bioceramic MoonSwatch avec l’introduction de la nouvelle Mission to Earthphase, une montre qui amène littéralement la Terre et la Lune à votre poignet.

Ce nouveau modèle associe la phase de lune traditionnelle à une complication révolutionnaire : un indicateur « phase de terre ». C’est la première montre à présenter les deux complications. Avec le sous-cadran des phases terrestres positionné à 10 heures, Swatch a capturé l’essence de la façon dont la Terre apparaît depuis la Lune. L’image de la planète change pour refléter ses cycles, tout comme une phase de lune, et cette complication est complétée par des océans, des nuages ​​et des masses terrestres qui brillent sous la lumière UV grâce à un traitement d’encre spécial.

Ainsi, jeter un coup d’œil au cadran Mission to Earthphase pendant la journée signifie obtenir une vue miniaturisée et riche en couleurs de la Terre, célébrant la beauté naturelle de notre planète bleue, mais sous la lumière UV, les océans rayonnent d’un bleu brillant, donnant à la montre un « surnaturel ». ” touche. C’est un ajout charmant à la série Bioceramic MoonSwatch.



La complication des phases de lune à 2 heures inverse la relation, montrant les changements familiers de la Lune vue de la Terre. Mais c’est ici que Swatch devient poétique : les deux indicateurs évoluent dans des directions opposées, reflétant le cycle naturel « dans le sens inverse des aiguilles d’une montre » de la relation Terre-Lune.

Lorsqu’il y a une Pleine Lune, la Terre est dans une phase de « Nouvelle Terre », et vice versa, offrant un clin d’œil ludique aux fonctions horlogères rétrogrades haut de gamme.

Au-delà des complications révolutionnaires, la Mission to Earthphase conserve le style classique de MoonSwatch : construction en biocéramique, cadrans gris granuleux d’inspiration lunaire et tachymètre emblématique « point sur quatre-vingt-dix ».

Le mouvement du chronographe est à quartz, associé à un couvercle de pile arborant l’empreinte légendaire de Neil Armstrong.

Cette dernière création MoonSwatch n’est pas une édition limitée, ce qui permet aux collectionneurs d’en mettre la main plus facilement, bien que la disponibilité soit gérée avec une politique d’une montre par personne et par jour dans certains magasins du monde entier à partir du 2 novembre. La nouvelle Mission MoonSwatch to Earthphase est au prix de 330 €