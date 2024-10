Audio-Technica célèbre 50 ans d’innovation dans le domaine des casques d’écoute

2024 marque le 50e anniversaire de la mise sur le marché par Audio-Technica de son tout premier modèle de casque. Au cours des cinq dernières décennies, la marque s’est imposée comme un leader respecté en matière d’innovation dans le domaine des casques, tout en restant fidèle à la mission du fondateur Hideo Matsushita, qui était de fournir « un son de qualité accessible à tous ».

En 1974, Audio-Technica a lancé la série AT-700, sa première incursion dans la production de casques. Jusqu’alors, la marque avait été largement reconnue pour ses cellules de platine innovantes, fruit de la passion de Matsushita pour l’audio analogique, après avoir constaté la réaction émotionnelle des visiteurs lors de ses soirées d’écoute à Tokyo. Les années 70 étant marquées par une demande croissante d’écoute nomade, Audio-Technica a mis à profit son expertise en matière de technologie des transducteurs pour développer des transducteurs capables de reproduire un son pur et naturel lors des déplacements, dans la gamme AT-700.



C’est à partir de là qu’est née, en 1977, la série ATH, une gamme de casques dynamiques

circum-auraux qui a constitué la base de la gamme de monitoring de studio ATH-M50, lancée 30 ans plus tard et qui a été primée. Les ATH-M50 ont rapidement acquis une réputation pour leur son équilibré et leur construction robuste. En réponse aux attentes de sa fidèle clientèle, la marque a ensuite lancé le casque professionnel ATH-M50x pour le home studio. Apprécié par certains des plus grands artistes du monde et par les auditeurs occasionnels, il est devenu le casque Audio-Technica le plus vendu au monde. Leurs équivalents sans fil sont sortis en 2018, conservant la qualité sonore caractéristique de la gamme.

Audio-Technica a fait preuve d’une expertise tout aussi impressionnante dans la catégorie des écouteurs intra-auriculaires. En 1982, la marque a lancé ses premiers écouteurs intra-auriculaires, les ATH-mini3, avec la platine emblématique Sound Burger, pour une expérience d’écoute portable unique dans les années 80. Plus tard, la sortie de modèles tels que les ATH-CKS50, ainsi que le développement de la technologie de réduction du bruit Quiet Point et de l’expérience sonore Solid Bass, ont permis à Audio-Technica de devenir la première marque de casques audio au Japon. Depuis, Audio-Technica a donné la priorité à une qualité sonore supérieure tout en affinant les designs compacts, la technologie avancée des haut-parleurs, la longue durée de vie des batteries et l’amélioration de la réduction des bruits environnants, comme en témoignent les modèles récents tels que l’ATH-CKS30TW+.

Au fil des années, Audio-Technica a continué à célébrer son héritage, mettant en valeur l’impressionnant savoir-faire japonais en expérimentant différents matériaux pour le boîtier de ses casques. En 1996, son premier casque en bois, le ATH-W10VTG, a été lancé. Sa beauté et sa qualité sonore authentique ont permis à ce modèle de s’imposer auprès des critiques et des consommateurs. Depuis, 17 modèles en bois ont été lancés, utilisant une gamme de bois pour obtenir un sens naturel de la plénitude et des harmoniques, mais rendant également hommage aux anciennes traditions japonaises, telles que l’utilisation du Kurogaki dans les récents casques ATH-AWKG.

Aujourd’hui, l’ensemble de la gamme de casques Audio-Technica est appréciée par des millions de consommateurs à travers le monde. Pour l’avenir, la marque est particulièrement enthousiaste à l’idée de continuer à développer son offre analogique, notamment avec la résurgence du vinyle et des installations d’écoute à domicile.