Renault 5 E-Tech electric présente à La Grande Exposition du Fabriqué en France 2024

Pour cette quatrième édition de La Grande Exposition du Fabriqué en France, initiée par le Président de la République en 2020, Renault expose Renault 5 E-Tech electric au Palais de l’Elysée les 26 et 27 octobre 2024.

Cette exposition annuelle a pour objectif de promouvoir les produits des entreprises qui fabriquent en France, de valoriser la richesse de tous les territoires ainsi que les savoir-faire des entrepreneurs, artisans, ingénieurs et agriculteurs. Pendant deux jours, le grand public est invité à découvrir ces entreprises pleinement engagées dans la fabrication française, toutes sélectionnées pour la qualité et l’innovation de leurs produits.

Renault 5 E-Tech electric n’est pas une voiture comme les autres. Elle incarne la stratégie de relance de Renault Group et le virage électrique de Renault. C’est aussi une icône pop, dont l’ambition est de populariser la voiture électrique en Europe.



Renault a fait le choix de produire Renault 5 E-Tech electric en circuit court, au cœur de son pôle industriel du nord de la France, Ampere ElectriCity, avec un écosystème compact de fournisseurs situés dans un rayon de 300 km. Les véhicules et les batteries sont assemblés à la Manufacture de Douai, avec un moteur fabriqué à Cléon et des modules produits dans la Gigafactory AESC à proximité immédiate de notre site de Douai à partir du deuxième trimestre 2025. Cet engagement dans une production locale et compétitive contribue à la sécurisation des emplois et à la réduction de l’empreinte environnementale.

Renault 5 E-Tech electric a obtenu la certification Origine France Garantie attribuée par Bureau Veritas aux produits dont l’assemblage final est effectué en France et dont au moins 50 % du prix de revient unitaire du produit ainsi que ses caractéristiques essentielles sont acquis en France. Cette certification assure aux consommateurs l’origine française des produits qu’ils achètent. La part de la valeur produite en France de Renault 5 E-Tech electric atteint ainsi 69 %.



Renault Scénic E-Tech electric et Renault 4 E-Tech electric bénéficient également de la certification Origine France Garantie. Elu voiture de l’année 2024, Scénic E-Tech electric est produit à Douai, sur le site qui l’a vu naître en 1996. Scénic E-Tech electric est conçu sur une plateforme dédiée AmpR Medium. La part de la valeur produite en France de Renault Scénic E-Tech electric atteint 74 %.

Star du Mondial de Paris 2024, où elle vient tout juste d’être révélée au grand public, Renault 4 E-Tech electric est produite à la Manufacture de Maubeuge, l’un des trois sites du Pole Ampere ElectriCity. La part de la valeur produite en France de Renault 4 E-Tech electric atteint 69 %.

Renault 5 E-Tech electric, Renault Scénic E-Tech electric et Renault 4 E-Tech electric sont les premiers véhicules 100 % électriques à être certifiés Origine France Garantie par Bureau Veritas, conformément à l’ambition d’enraciner la transformation électrique de la marque Renault dans l’écosystème industriel français.