Une montre en édition spéciale pour Largo Winch

L’alliance inédite de l’esprit d’aventure avec l’élégance classique suisse. Une édition limitée en seulement 300 exemplaires numérotés.

Derrière le phénomène Largo Winch, un dessinateur exceptionnel – Philippe Francq – qui a accepté l’invitation de RAYMOND WEIL pour revisiter le chronographe Tri-Compax de la collection millesime.

L’illustrateur belge met en scène l’aventurier de manière inédite, sur les bords du lac Léman, sac sur l’épaule et montre RAYMOND WEIL au poignet, en rendez-vous sur le Pont du Mont-Blanc à Genève. Mais pas seulement… Cette montre à l’allure sport-chic s’inscrit dans un trio de Chronographe Tri-Compax qui seront lancés mondialement en octobre 2024 dans les 2500 points de vente de la marque ainsi que sur sa plate-forme e-commerce.





Philippe Francq s’est particulièrement investi dans le projet, et le processus artisanal de création a été très minutieux tout au long de la réalisation du modèle. De la première esquisse sur le papier à la main avec ses crayons, jusqu’à l’ancrage numérique, chaque étape a été exécutée avec une grande précision. Les échanges créatifs ont également été imprégnés des codes de l’univers Largo Winch pour mettre en valeur la couleur vert dollar (Pantone 4214C), que l’on retrouve sur les compteurs du chronographe Tri-Compax, et plus discrètement sur l’échelle tachymétrique de la montre.

Au dos de chaque montre apparait un dessin exclusif créé par Philippe Francq pour la série limitée, où l’on peut imaginer Largo Winch en rendez-vous sur le fameux pont du Mont-Blanc, l’un des grands symboles de Genève avec en fond, l’un des bateaux à vapeur typiques de la compagnie plus que centenaire du lac Léman, avec les fameux drapeaux suisse et genevois flottants au vent pour capter l’attention. Une métaphore parfaite de l’aventure et de la pureté de l’esprit de Largo Winch. Cette montre ne révèle pas immédiatement tous ses secrets. Comme dans la vie de Largo, il faut du temps et de

la persévérance pour en découvrir les aspects cachés.



La conception de cette montre reflète le travail artisanal quotidien de la bande dessinée, mais aussi tout le travail des ingénieurs-concepteurs, horlogers, et tous les métiers nécessaires à la création et la fabrication d’une montre. « La BD n’a ni son, ni mouvement, mais elle a le temps. La montre, elle, a le son, le mouvement et bat la mesure du temps. »

explique Elie Bernheim, CEO de RAYMOND WEIL. Cette montre à l’allure sport-chic s’inscrit dans un trio de Chronographe Tri-Compax qui seront lancés mondialement en octobre 2024 dans les 2500 points de vente de la marque ainsi que sur la plate-forme de e-commerce de la marque.

Edition Limitée Largo Winch : 3895 €