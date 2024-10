Mondial de l’Automobile : trois nouvelles Ligier

Après huit ans d’absence, Ligier Group est revenu en force au Mondial de l’Automobile pour présenter, au grand public et aux professionnels de la livraison, ses nouvelles gammes de voitures sans permis et d’utilitaires électriques.



NOUVELLE JS50

Son modèle emblématique JS50 fait sa révolution ! Jamais une voiture sans permis n’aura eu autant de caractère. Face avant expressive, lignes athlétiques, elle incarne le parfait équilibre entre modernité et équipements de pointe. Les commandes sont dès à présent ouvertes avec des premières livraisons prévues dès le mois de novembre.





NOUVELLE MYLI

Lancée en 2023 en Europe, Myli est le compromis idéal entre niveau d’équipement, technologie et praticité. En 2025, elle change de dimension et devient encore plus grande grâce à de nombreuses nouveautés.

NOUVEAU PULSE 2

Le nouveau Pulse 2 c’est LE vélo cargo à usage professionnel plébiscité pour la livraison du dernier kilomètre. Disponible en deux dimensions dès le premier trimestre 2025.