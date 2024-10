La Xbox Series X blanche est en fait plus récente que ce que Microsoft en a dit

Et c’est la même chose pour la Galaxy Black Special Edition de 2 To. Voici en quoi elles diffèrent des modèles 2020.

De nombreuses rumeurs ont circulé sur une toute nouvelle console Xbox cette année. En effet, Microsoft nous a légèrement déçus en juin lorsqu’il n’a pas lancé la refonte cylindrique de la Xbox Series X, mais a annoncé une version blanche entièrement numérique (très bienvenue) aux côtés d’une version plus grande de 2 To « Galaxy Black » de l’original (qui a l’air absolument fantastique). Dans son article de blog de l’époque, Microsoft a déclaré que ces options désormais commercialisées offrent la « même vitesse et les mêmes performances » que la Xbox Series X originale de 2020. C’est bien, même si ce n’est pas tout à fait vrai.

Microsoft ne semble pas vouloir dire que les versions 2024 de la Xbox Series X offrent des améliorations par rapport à son modèle original. Et on suppose qu’il ne veut surtout pas dire qu’elles ont des performances améliorées. Après tout, il ne s’agit pas d’une refonte de mi-vie équivalente à celle de la PS5 Pro à venir. Mais maintenant que ces consoles ont été lancées, un démontage a révélé qu’il existe en fait de nombreuses améliorations internes qui ont eu un effet d’entraînement sur la consommation d’énergie et l’efficacité des nouveaux modèles. Ceux-ci ont été repérés par le YouTubeur Austin Evans. Tout d’abord, la carte mère a été entièrement repensée, avec divers composants qui sont désormais plus petits et certains qui ont changé de position. Plus important encore, le SoC (System on Chip) au cœur de la Series X est désormais une version 6 nm plus efficace de la puce AMD Zen 2 personnalisée. Ce que nous ne savons pas, c’est si cela arrivera également sur le modèle noir standard de 1 To – on pourrait le supposer.

Ce que nous ne savons pas, c’est si cela arrivera également sur le modèle noir standard de 1 To – on pourrait le supposer. Il y a aussi un dissipateur thermique révisé cette fois-ci qui semble maintenant avoir une conception de tuyau en cuivre plus traditionnelle plutôt qu’un refroidissement liquide. Il est tentant de dire qu’il n’en avait tout simplement pas besoin, mais Evans a également noté que la nouvelle console se démarque tout aussi Il chauffe autant que l’ancien modèle et est tout aussi bruyant. Aurait-il pu être plus efficace avec une toute nouvelle conception qui aurait également éliminé ces ports USB-A vieillissants ?

Notamment, la version 1 To entièrement numérique n’a qu’un espace vide à l’endroit où se trouvait le lecteur, plutôt que d’y mettre quelque chose d’utile ou d’économiser de l’espace (tout comme avec la Series S entièrement numérique). Une chose est sûre, Evans a constaté que la nouvelle console consomme moins d’énergie à tout moment. Au ralenti, la Series X originale consommait environ 61 W. Les versions 2024 sont nettement inférieures à cela, à 51/38 W pour les nouveaux modèles 2 To et 1 To. En jouant, cette consommation était de 167 W pour la Series X originale contre 151/156 W pour les nouveaux modèles. Donc, en jeu, c’est une économie d’énergie modeste, mais elle est toujours très appréciée.