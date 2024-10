Le Tesla Model Y désormais disponible en configuration 7 places

Tesla lance aujourd’hui en Europe une nouvelle configuration d’habitacle pour le Model Y – l’option 7 places.



Le Model Y a toujours été pensé pour devenir le SUV familial idéal, en partie grâce à son grand niveau de polyvalence. Des centaines de milliers de foyers à travers le monde ont choisi le Model Y comme véhicule principal, afin de couvrir à la fois les déplacements quotidiens et les longs trajets.



Avec le lancement de l’option 7 places en France, la polyvalence passe à la vitesse supérieure. Le Model Y 7 places est idéal pour les familles avec des enfants. Il offre la modularité nécessaire pour accueillir tous les membres de la famille, les proches et leurs bagages. Avec son volume de chargement pouvant atteindre 2 040 litres et une capacité de remorquage allant jusqu’à 1 600 kg, le Model Y est adapté à tous les styles de vie. L’option 7 places est désormais disponible en France à partir de 2 500€. En France, la gamme Model Y débute à 40 990 €.



Cette nouvelle configuration d’habitacle intègre une troisième rangée avec deux sièges orientés vers l’avant, se rabattant à plat au besoin pour un espace de rangement optimisé. L’accès à la troisième rangée est facilité par les boutons d’accès situés sur le dossier des sièges extérieur de la deuxième rangée. En appuyant sur ces boutons, la seconde rangée coulisse vers l’avant et se rabat pour faciliter l’entrée et la sortie. Une fois installés à bord, les passagers de la troisième rangée bénéficient d’un grand espace pour la tête et peuvent recharger leurs appareils mobiles grâce à deux prises USB-C.





Tirant parti de l’absence de moteur à l’avant ou d’un réservoir de carburant à l’arrière, le Model Y 7 places offre 117 litres de rangement sous le capot avant et 363 litres derrière la troisième rangée. Cela signifie que même avec 7 passagers confortablement installés dans l’habitacle, il est encore possible de ranger 2 valises dans le coffre arrière et 2 grands sacs dans le coffre avant. Lorsque la troisième rangée est rabattue à plat, 753 litres sont disponibles pour accueillir facilement des poussettes, des trottinettes, des lits pliants ou 850 couches individuelles. On ne sait jamais.



L’option 7 places est disponible exclusivement sur le Model Y Grande Autonomie Transmission intégrale. Fabriqué dans notre Gigafactory de Berlin-Brandebourg, le Model Y Grande Autonomie Transmission intégrale 7 places bénéficie de série de matériaux haut de gamme, d’un confort important et de fonctionnalités connectées. Comme pour tous les véhicules Tesla, le Model Y 7 places a accès au réseau Superchargeur Tesla, le réseau de recharge ultra-rapide le plus vaste et le plus fiable au monde. Associé à une autonomie WLTP de 533 km (565 km estimés avec jantes 19″ de série) et un groupe motopropulseur très efficace, cela se traduit par des arrêts de recharge plus courts lors des déplacements en famille et plus de kilomètres parcourus pour chaque euro consacré à la recharge.



Le Model Y est également beaucoup plus abordable que la plupart des gens ne le pensent : en tenant compte des aides à l’achat, des économies de carburant et du peu d’entretien nécessaire, le Model Y présente un coût de détention proche de celui de véhicules grand public, moins haut de gamme.