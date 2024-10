Découvrez l’OLED le plus brillant jamais conçu par Philips – et il sortira ce mois-ci

Il a été annoncé en janvier, mais Philips a finalement confirmé le lancement de son téléviseur phare OLED 4K – l’OLED+959. Et vous pouvez avoir le 65OLED959 dans n’importe quelle taille à condition qu’il mesure 65 pouces – il n’est disponible que dans cette taille unique.

C’est un téléviseur au look incroyable que l’on eu le privilège de découvrir à plusieurs reprises – une fois lors du lancement de Philips en janvier à Barcelone et hier lors d’un événement aux studios Abbey Road où la disponibilité du téléviseur a été officiellement annoncée. Bowers & Wilkins, le partenaire audio de Philips, entretient une relation de longue date avec Abbey Road.

Comme pour tous les OLED phares récents de Philips, un système audio conçu par Bowers et Wilkins est un élément essentiel de l’ensemble. Ici, tout a été soigneusement regroupé dans un arrangement 5.1.2 comprenant deux unités Dolby Atmos ascendantes avec une puissance totale de 102 W. Et c’est époustouflant à écouter – nous avons eu droit à des morceaux sans perte d’Apple Music (en Dolby Atmos) et Tidal ainsi qu’aux dialogues et à l’action de Blade Runner 2049. Vous ne pouvez tout simplement pas croire qu’un son aussi excellent provienne du TV par opposition à un système physiquement plus grand.

Le 65OLED959 est ultra lumineux et offre une luminosité maximale allant jusqu’à 3 000 nits. Il utilise le panneau OLED Meta 2.0 de dernière génération avec une version améliorée de la technologie Micro Lens Array (MLA), appelée ici technologie Micro Lens Array Plus. Une fois de plus, le processeur d’image Philips P5 est utilisé mais a été encore peaufiné pour les images HDR, lui permettant de s’adapter au niveau de lumière ambiante dans la pièce.

La technologie Ambilight de Philips fête ses 20 ans cette année 2024 et le 65OLED959 dispose d’une version améliorée de la technologie qui, sans surprise, s’appelle Ambilight Plus (du moins ce n’était pas Ambilight Pro). C’est une expérience un peu plus chargée que celle proposée par Ambilight dans le passé, utilisant des lentilles supplémentaires pour créer un effet plus important et créer différents motifs sur le mur. C’est certainement une direction différente pour la technologie et nous verrons comment elle réagira lors de notre examen.



Nous avons déjà passé en revue les autres principaux lancements de téléviseurs Ambilight de Philips cette année, notamment l’OLED+909 (disponible en tailles d’écran de 55, 65 et 77 pouces avec Ambilight à quatre côtés) et la série OLED809 (disponible en différentes tailles de 42 pouces jusqu’à 77 pouces). ). Ceux-ci sont dotés de panneaux LG OLED EX (comme dans le LG G4) et d’Ambilight à trois côtés.