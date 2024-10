La SoundLink Flex de deuxième génération de Bose pourrait être la meilleure enceinte outdoor

Elle est proposée au même prix que la première génération, avec un son amélioré, une prise en charge supplémentaire, un nouveau bouton et des options de couleurs supplémentaire.

L’enceintes Bluetooth Bose SoundLink Flex est un appareil portable fantastique, parfait pour les mélomanes toujours en déplacement. Sa conception résistante aux intempéries et à la poussière le rend idéal pour une utilisation en extérieur. En fait, c’est l’une de nos meilleures enceintes d’extérieur. Et elle est encore mieux, grâce à une nouvelle version de deuxième génération de Bose.

La compatibilité de l’application Bose est désormais disponible, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent désormais connecter leur Flex à l’application Bose. Cela vous permet de plonger dans toutes sortes d’options de personnalisation. Vous pouvez enfin bidouiller l’égaliseur et créer une connexion SimpleSync avec une autre enceinte Bose. Il existe également un nouveau bouton de raccourci, extrait du SoundLink Max. Via l’application, ce bouton est entièrement personnalisable, vous permettant de définir vos fonctions préférées pour un accès rapide.

Les audiophiles seront ravis d’apprendre que le modèle de deuxième génération prend désormais en charge les codecs AAC et aptX. Ainsi, que vous soyez un utilisateur d’iPhone ou que vous utilisiez un Android équipé de Snapdragon, la qualité audio est sur le point de s’améliorer considérablement. Les types esthétiques peuvent également célébrer les nouvelles options de couleurs. Alors que Black, Blue Dusk et Sandstone restent, tandis que Bose a introduit une nouvelle option Alpine Sage.

Bien entendu, la nouvelle enceinte conserve toutes les caractéristiques robustes qui ont fait le succès de l’originale. La SoundLink Flex propose toujours un transducteur personnalisé, offrant des basses percutantes et une clarté nette. La technologie PositionIQ de Bose ajuste le son pour qu’il s’adapte à l’endroit où vous le placez, même si elle pend à votre sac via la boucle utilitaire en tissu. L’indice IP67 signifie que vous ne serez pas stressé s’il est mouillé ou poussiéreux. Et avec 12 heures d’autonomie, cette petite enceinte est plus que prête pour une longue journée.