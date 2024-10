Native Union Voyage 2, un chargeur magnétique sans fil pour les grands voyageurs

De nos jours, nous voyageons avec toute notre technologie. Pourtant, notre chargeur sans fil multi-appareils, toujours aussi pratique, est souvent laissé pour compte. C’est compréhensible – il est lourd de par sa conception, il n’est donc tout simplement pas pratique de le trimballer à chaque voyage. Voici une version fine, pliable et portable du hub de chargement tout-en-un. Conçu pour être emporté avec nous lors de chaque voyage, voyage – lors de chaque voyage.

Il est révolu le temps où il fallait ajouter plusieurs câbles à chaque liste de colisage : une seule station de recharge lors de vos voyages suffit. La puissance et la commodité de votre station de recharge à domicile, mais la taille de vos AirPods ou de votre Apple Watch, pour que vous puissiez emporter une alimentation tout-en-un lors de toutes vos vacances et déplacements professionnels.

Ce chargeur est peut-être petit, mais il ne lésine pas sur la puissance. En fait, il évolue avec la dernière technologie de chargement sans fil : Qi2. Cette nouvelle norme élargit l’utilisation de l’alignement magnétique et garantit une charge plus forte, plus rapide et plus efficace jusqu’à 15 W.

À la fois support de chargement et support de chargement, le chargeur magnétique sans fil Voyage 2-en-1 se plie dans l’autre sens pour maintenir votre téléphone horizontalement – ​​diffusez, appelez et utilisez sans effort avec StandBy. La rondelle magnétique pour montre peut également être inclinée verticalement comme support d’affichage pour Apple Watch pour fonctionner parfaitement avec le mode table de nuit.