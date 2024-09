Audio-Technica redéfinit l’expérience du vinyle avec une nouvelle platine

Audio-Technica dévoile aujourd’hui un nouveau produit dans sa gamme réputée de platines à entraînement direct : l’AT-LP8X.



L’AT-LP8X allie la fiabilité et la précision d’un moteur à entraînement direct à la convivialité d’un système semi-automatique, offrant aux audiophiles et aux amateurs de vinyles un son raffiné et précis. Cette nouvelle platine élégante s’inspire des modèles classiques de la marque des années 60 et 70 et présente un bras de lecture en aluminium en J. Le nouveau système de levage du bras de lecture, qui se relève automatiquement à la fin d’un disque et arrête le moteur, est une caractéristique rare pour une platine à entraînement direct. Il réduit non seulement le risque d’usure ou d’endommagement de la pointe de lecture, mais offre également aux utilisateurs une expérience d’écoute confortable.

En outre, le bras de lecture est équipé du tout nouveau porte-cellule AT-LT10, également lancé aujourd’hui, équipé de la cellule noire AT-VM95E pour une qualité sonore exceptionnelle.

Cette nouvelle platine AT-LP8X est conçue d’un châssis robuste en MDF, de pieds réglables, d’un plateau en aluminium moulé sous pression, antirésonance et amorti par un caoutchouc épais, et d’un tapis en caoutchouc de 2,5 mm, atténuant les bruits et les vibrations indésirables, afin que les utilisateurs profitent de toute la richesse des détails de leur musique.

Pour les mélomanes qui souhaitent personnaliser leur expérience audio, le diamant peut être remplacé ou interchangé avec l’un des cinq autres de la gamme VM95. La nouvelle AT-LP8X offre un ajustement ultra-précis grâce au réglage de l’angle de suivi vertical (VTA) et au contrepoids additionnel fourni. Ainsi, cette nouvelle platine se distingue par ses fonctionnalités permettant une extrême flexibilité à l’utilisateur.

Audio-Technica AT-LP8X, 999 €.