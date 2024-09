Bang & Olufsen inaugure son magasin parisien rénové du Marais

Récemment modernisé, le magasin Bang & Olufsen situé rue des Archives, en plein coeur du Marais, est un exemple remarquable de l’approche design de la maison danoise.

Nikolaj Bebe, Global Head of Store Design chez Bang & Olufsen, s’exprime au sujet de l’inauguration de la nouvelle boutique : « Entrer dans ce magasin, c’est comme entrer dans une galerie moderne, pleine de contrastes. Des étagères en chêne en forme de S, fabriquées sur mesure, rencontrent des montants en aluminium produits en série, ainsi qu’un revêtement de sol cradle-to-cradle façon béton ciré, aussi brut qu’élégant.



Ce dernier se juxtapose avec des tapis bleus et roses, jusqu’à un mur en chêne incurvé qui évolue de manière surprenante. L’arrière du magasin met en exergue le point focal de Bang & Olufsen, l’Atelier, lequel invite les clients à prendre part au processus de design en déterminant la couleur et le tissu qui habilleront le produit de leur choix. La boutique combine le nouveau concept de Culture Store de Bang & Olufsen avec un pop-up plus brut, qui met l’accent sur les événements et l’interaction avec la communauté locale du Marais. L’avant du magasin est conçu pour accueillir des démonstrations immersives, et l’espace peut être reconfiguré au gré des occasions.

La Circular Awareness transparaît de manière évidente dans le revêtement de sol du magasin. Bien qu’il s’apparente à un élégant béton, il est en réalité composé de matières naturelles cradle-to-cradle. Lorsqu’il ne sera plus nécessaire, il sera recyclé et réintroduit en production, pour un impact environnemental minimal. En outre, tous les éléments du magasin sont conçus pour être facilement démontés et réutilisés dans d’autres contextes.



Une inauguration en musique

L’inauguration de la boutique des Archives a eu lieu le jeudi 19 septembre. Une fois de plus, Bang & Olufsen s’est placé dans une posture de révélateur de talents en invitant l’artiste Séleste à proposer une performance. Jeune artiste indépendante de 24 ans, auparavant connue sous le nom d’Ambre SLS, Séleste a proposé une entrée intime et authentique dans son univers soul, accompagnée de son ami et guitariste Nachos. Le duo a interprété des bandes originales de films culte et offert au public, en exclusivité, l’une de ses dernières chansons. Cette prestation, à mi-chemin entre les mondes musicaux et cinématographiques, était une manière de représenter les deux univers principaux de Bang & Olufsen : le son et l’image.

Cette soirée fut également l’occasion de présenter le tout nouveau casque emblématique de la marque : le Beoplay H100. S’appuyant sur le succès du Beoplay H95 – le casque B&O le plus performant jusqu’ici – le Beoplay H100 s’aventure plus loin sur presque tous les plans : une qualité sonore inégalée avec le Dolby Atmos, une réduction numérique du bruit exceptionnelle, une nouvelle construction modulaire et une esthétique remarquable inspirée des icônes design de la marque. En somme, une véritable sublimation de tout ce que Bang & Olufsen a accompli au cours des dix dernières décennies.