Insta360 Link 2 et Link 2C, deux webcams 4K alimentées par IA

Insta360 présente ses Link 2 et Link 2C, une paire de webcams 4K dotées d’IA qui visent à révolutionner la vidéoconférence en ligne et les expériences de live streaming.

Qu’il s’agisse de diriger une réunion, de dispenser des cours en ligne ou d’interagir avec une audience lors d’un live stream, la qualité de votre vidéo et de votre audio compte plus que jamais.

Au prix de 229,99 € et 169,99 € respectivement, leur capteur haute performance de 1/2″, associé à la technologie HDR avancée et aux dernières améliorations d’images ainsi qu’à la réduction de bruit par l’IA, fonctionnent ensemble pour garantir des détails réalistes même dans des conditions d’éclairage difficiles. L’audio pour ces webcams a également été transformé, avec de nouveaux algorithmes et une technologie de réduction de bruit par l’IA, garantissant une qualité audio professionnelle, sans avoir besoin d’un micro externe.

Au cœur de ces webcams se trouve un puissant capteur de 1/2″, plus grand que ceux des webcams classiques. Un capteur plus grand signifie qu’elles capturent plus de lumière et plus de détails, avec de fortes capacités en basse lumière, permettant leur utilisation même dans des espaces peu éclairés. Cela est associé à une technologie HDR (High Dynamic Range) avancée pour réellement augmenter cette plage dynamique et obtenir un meilleur équilibre entre les hautes lumières et les ombres.

Avec la prise en charge d’une résolution allant jusqu’en 4K à 30 ips, vous serez toujours sous votre meilleur jour devant la caméra. Les détails nets et les couleurs vives aident à supprimer ces couches de séparation qui existent dans la communication en ligne, et donnent l’impression d’une interaction en face à face.

Les bruits de fond distrayants peuvent perturber même le live stream ou la présentation le plus soigné. La Link 2 et la Link 2C y mettent fin, grâce à leur technologie de pointe de réduction de bruit par l’IA. Qu’il s’agisse d’un café animé, d’un espace de travail partagé ou du confort de votre maison, vous pouvez compter sur un audio de qualité professionnelle. Grâce à des algorithmes avancés, ces webcams filtrent les sons indésirables tels que les clics de clavier, les conversations proches ou les bruits de la circulation, assurant ainsi que votre voix soit forte et claire. La Link 2 et la Link 2C sont équipées de trois profils uniques pour s’adapter à votre environnement, notamment la mise au point vocale, la suppression des voix, l’équilibre de la musique, garantissant que, quelle que soit la situation, votre message soit entendu.

Enfin, grâce au suivi par l’IA précis et au cadrage automatique, vous êtes libre de vous déplacer tandis que la caméra vous maintient parfaitement centré dans le cadre. Idéal pour les éducateurs, les présentateurs et tous ceux qui ont besoin de se déplacer dans leur espace pendant un appel vidéo ou un live stream. Une nouvelle option de suivi de groupe garantit également que, si vous coanimez, ni vous ni votre partenaire n’occuperez trop d’espace dans le cadre.