Préparez vos oreilles, les Apple AirPods 4 sont là

Les derniers AirPods d’Apple ajoutent un tas de fonctionnalités des Pros et pourraient être notre nouvelle recommandation pour les écouteurs sans fil.

Alors que l’attention était principalement portée sur les AirPods Max 2 lors de la dernière keynote Apple, il existe aussi une nouvelle version des AirPod de base d’Apple. Les AirPods de 4e génération bénéficient enfin de certaines des meilleures fonctionnalités des AirPods Pro, ce qui rend les écouteurs les moins chers d’Apple plus attrayants que jamais; avec deux modèles parmi lesquels choisir.

Vous remarquerez que les nouveaux AirPods 4 ressemblent plus que jamais aux Pros. Apple estime qu’ils sont les plus confortables jamais conçus et qu’ils conviennent à plus de personnes que jamais. La mise à niveau la plus importante est que les AirPod de base d’Apple sont désormais dotés d’une suppression active du bruit. Auparavant exclusif aux AirPods Pro, vous pouvez désormais désactiver le bruit des AirPods (4e génération). Le mode Transparence est également présent sur les nouveaux écouteurs, mais des fonctionnalités plus premium telles que la commutation automatique sont réservées aux Pros.

Les AirPods (4e génération) prennent désormais en charge le chargement sans fil Find My, y compris la compatibilité avec le réseau Find My. Il y a également un haut-parleur sur le boîtier, pour faire retentir un carillon si vous égarez vos AirPods. Apple estime que vous obtiendrez 30 heures d’autonomir avec ces écouteurs.

Les AirPods (4e génération) sont disponibles à la commande aujourd’hui et commenceront à être expédiés vendredi prochain (20 septembre). Si vous ne voulez pas de suppression du bruit, vous pouvez les acheter à partir de 149 €, ou vous débourserez 179 € pour l’ANC.